Fortnite: ¿Cuanto han tenido que pagar Bugha y K1ng en impuestos?

El pasado fin de semana, se llevo a cabo el Primer Mundial de Fortnite, el cual tuvo uno de los pozos de premio más grandes en la historia. Nada menos que 30 millones de dólares. De los cuales, 3 millones serían otorgados al ganador. Una cifra nada despreciable.

Finalmente, el ganador del torneo fue Bugha, un niño de tan solo 16 años nacido en Estados Unidos.

Mucho se crítico por la increíble cifra que Bugha y sus padres se llevarían a casa, pero la realidad es otra. Bugha no podrá disfrutar de esos 3 millones de dólares como lo merece, todo esto, debido al Gobierno de los Estados Unidos.

Si uno revisa la taza de impuestos que Bugha debe pagar a la ciudad de Nueva York, estado donde se realizó el torneo; Kyle Giersdorf debe pagar el 8.82% de su premio, lo que es igual a $ 264,600. Aunque, acá no acaba la cosa.

Según Rush B Media, también debe pagar impuestos al Gobierno. Lo que equivale al 39.4% de lo que le quedaba, lo que se traduce en un monto de $ 1,182,000.

De esta forma, Kyle solo tendrá un poco más de $1.500.000 para disfrutar. Si bien, no es una cifra nada despreciable; no parece justo que a Bugha se le quite tal cantidad del premio ganado con su esfuerzo y dedicación.

El caso argentino

Ahora viajemos al sur del continente, donde un caso similar ha generado gran controversia dentro del mundo de los esports. Se trata del caso de Thiago "K1ng" Lapp, el argentino de 13 años que quedo 5to en el torneo consiguiendo un premio de 950.000 dólares.

Él, tendrá que pagarle al estado de Nueva York, la suma de 285.000 dólares, que es el mismo porcentaje que tuvo que pagar Bugha. Por otro lado, K1ng al llegar a la Argentina, tendrá que hacer una declaración fiscal. Aquí tiene dos opciones:

La primera opción, es que el argentino declare que se trata de un ingreso esporádico, es decir que es un ingreso que no se da con mucha frecuencia. En este caso, los padres de K1ng no tendrán que pagar ningún impuesto. En este caso K1ng tendría que decidir, a su corta edad, si desea volverse un profesional o no.

La segunda opción parece ser la más viable, y es que Thiago, o en este caso su apoderado legal, declare que el ingreso tiene una periodicidad, es decir que cada cierto periodo de tiempo recibirá un ingreso similar. En este caso, el tendría que pagar un 5% del premio, lo que lo dejaría con un total de 617.500 dólares.

La ventaja en este caso, es que K1ng ya estaría tomando con mayor seriedad y compromiso una vida dedicada a los esports.

Sin duda, es muy polémica la cantidad de impuestos que estos jugadores están obligados a pagar a tan corta edad. Solo es cuestión de tiempo para saber si en un futuro estas cantidades no harán más que aumentar, o se ajustarán a para que sean más justas.

