Fortnite: Bugha gana más que Tiger Woods y Novak Djokovic

El último fin de semana, se llevó a cabo el Fortnite World Cup 2019. Torneo en el cual se repartieron 30 millones de dólares, de los cuales 3 millones eran para el gran campeón.

Kyle Giersdorf, de 16 años y oriundo de Estados Unidos, fue el gran campeón de la noche llevándose a casa uno de los premios individuales más grandes dentro de los esports. Aunque esto no es todo, y es que a su corta edad, Bugha, ha logrado convertirse en uno de los deportistas con mayor número de ingresos a nivel mundial que existe en la actualidad. Consiguiendo superar a deportistas como Tiger Woods o Novak Djokovic, campeón de Wimbledon 2019.

En la imagen compartida vía Twitter por ESPN, que además transmitió los 3 días de competencia, se comparan a 4 campeones dentro de sus respectivas categorías, ahí podemos apreciar como Kyle se ubica primero con ingresos de $3,025,900.

Bugha, fue invitado a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon; donde pasó un divertido momento junto al reconocido conductor de televisión. Ahí compartió anécdotas como el origen de su tag o la cantidad de horas que juega a la semana.

Por otro lado, Epic no planea quedarse con los brazos cruzados después de realizar uno de los torneos más importantes a nivel mundial dentro de los esports. El mismo día de la final del evento, le regaló a todos los fanáticos de Fortnite una noticia importante, haciendo oficial el Circuito Competitivo de Fortnite. Este llegará junto a la Temporada X ,la cual se llamará Fortnite Championship Series.

Esta temporada contará con un premio propio dentro del juego y será el pre ambulo para el segundo Mundial de Fortnite.

Sin duda Fortnite ha sido el videojuego que logró que los esports estén en boca de todos, no solo con sus millonarios premios; si no por que logró que grandes celebridades lo jugaran, además de encontrarse en constante renovación para volverse más atractivo y accesible para todos.