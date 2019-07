Apex Legends: se anuncia el primer torneo de pre temporada

Apex Legends fue un juego que desde su salida causo sensación entre los amantes del Battle Royale. Y ha llegado la hora de que el popular juego, de su primer paso para convertirse en uno de los esports más populares de la actualidad. Es por eso, que EA y Respawn entertainment han hecho el anuncio de que en en septiembre se llevará a cabo en la ciudad de Cracovia (Polonia), el primer torneo LAN de Apex Legends, el cual contará con un pozo de premio de $500.000.

Este torneo se realizará entre los días 13 y 15 del mes anteriormente dicho.

Introducing the Apex Legends Preseaon Invitational 🏆



🔸 80 global teams

🔸 Half a million dollars up for grabs

🔸 Legendary bragging rights on the line



Learn more and register today: https://t.co/2eJ2bDL7PV pic.twitter.com/DV2FlQJcyC