Counter Strike: comunidad le pide a Valve poder contribuir en el pozo del mundial

CSGO es uno de los juegos más populares de disparos en primera persona, tiene torneos por todas partes del mundo y una comunidad muy activa. Recientemente, con los torneos más importantes de Fortnite y Dota 2 entregando más de $30 millones en premios, los fanáticos también quieren lograr un crecimiento en el pozo del Major de Counter Strike.

En Reddit, uno de los foros más importantes de internet, de GlobalOffensive publicaron el siguiente tema "VALVE: Permítenos hacer crowfunding los Majors". Esta publicación tuvo 7400 votos y muchos comentarios positivos por parte de los jugadores. La publicación la escribió slyCS.

"Han pasado tres años desde que se incrementó el pozo del Major, y a pesar que CSGO ha generado ingresos mayores a $400 millones el año pasado para Valve, creo que está bien que no quieran comprometer más dinero. Pero deben permitirnos contribuir en el pozo de premios del Major.

Mientras que en Dota y Fortnite vemos premios de $30 millones y más, nosotros estamos destinados a estar satisfechos con un premio de $1 millón que no refleja cuánto la escena se ha desarrollado y crecido en popularidad.

Nuestro juego ha existido durante 20 años. Ningún esports puede tocar la tradición, legado y notoriedad de Counter-Strike. Puede ser más grande que todos los demás si se permite ¿Crees que estoy equivocado? Déjenos contribuir a nosotros el premio del Major y descubrámoslo".

Muchos jugadores de CSGO se han mostrado muy impresionados por la cantidad enorme de seguidores que tiene Fortnite y el premio otorgado durante este fin de semana de más de $60 millones en sus torneos Solo y Duos. Veamos un poco las reacciones en Twitter de algunos de ellos como Stewie2k, NBK, dev1ce.

How fucking sick isn’t it that we have a FPS game now that can make you a millionaire in 1 tournament.

Let’s congratulate the people that grinded and won instead of being jealous.

The way Fortnite brought the masses to video games is for the better of everyone.

My 5 cent 😃