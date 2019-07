Fortnite: ex jugador de Dota 2 ha ganado $1.8 millones en World Cup Finals

Los esports no solo llevan tu pasión por un título, sino por los videojuegos en general como le pasó a Harrison "Psalm" Chang. En sus inicios comenzó jugando en los equipos No Tidehunter y PotM Bottom de Dota 2, luego pasó al mundo de Heroes of the Storm y finalmente a Fortnite donde alcanzó el podio en las finales mundiales del juego.

Los inicios en Dota 2

Anteriormente, Harrison tenía el nick "Kizzles" y jugó en el equipo norteamericano PotM Bottom, con el cual pudo competir al lado de Fogged, Sneyking, Waytosexy, Tidesoftime y Aui_2000 (campeón TI 2015). Con ese equipo participó en varios torneos del 2012 como en el recordado "The Defense".

Luego pasaría a No Tidehunter (NTH), este equipo estaba integrado por EternalEnvy, Black^, S4 y AdmiralBulldog. Con el equipo pudo ganar el torneo "The Revenge #1". Tuvo que dejar un momento Dota 2, para enfocarse en terminar sus estudios de colegio. No supimos más de este jugador hasta que se movió a otro MOBA que estaba surgiendo años más tarde.

shoutout to the dota 2 roots. i regret for so long quitting dota but i can put it behind me now @s4dota @AdmiralBulldog @BlackDotA2 @Aui_2000 @Sneyking1995 https://t.co/R6WpgLwiiH — CLG psalm (@psalm) July 29, 2019

Su paso por Heroes of the Storm

Luego de conocer a varios jugadores de Dota 2 (muchos de ellos campeones del TI), se incorporó al nuevo MOBA de Blizzard por el 2015. Aquí pudo participar en torneos internacionales con los equipos Astral Authority y Tempo Storm, en muchos eventos ganó el primer puesto en fase de grupos y en las finales mundiales alcanzó el TOP 8.

Durante el 2018, HOTS anunció su cierre de la escena competitiva obligando a muchos jugadores profesionales buscar otros lares. Por ese tiempo, aparecieron los Battle Royale y pudo formarse tempranamente con Fortnite sin anticipar que llegaría su momento en 2019.

FOTO: Heroes of the Storm / ESL / Turtle Entertainment

El gran salto a Fortnite

Psalm clasificó al mundial de Fortnite en la semana #3 de las clasificatorias NAE. Con un puntaje muy alto pudo conseguir ser uno de los 100 participantes de las finales en julio del 2019. Bajo el equipo CLG, en las finales de la categoría solo hizo un puntaje de 33, superando por muy poco al segundo puesto que tuvo 32 puntos.

Con el segundo lugar se lleva a casa $1,800,000, a comparación de su ganancia con HOTS que fueron de $80,000 aproximadamente y ni que decir de Dota 2 que en sus inicios no tenía tantos torneos. Harrison, junto a varios participantes del mundial de Fortnite aparecen en la lista de los 100 jugadores con más ganancias en esports, su puesto actualmente es el #27.

FOTO: Psalm / CLG

Psalm es un jugador muy competitivo y lo demostró desempeñándose en diferentes títulos como Dota 2, Heroes of the Storm y ahora último con Fortnite donde pudo conseguir un gran premio, quizás como recompensa a toda la dedicación que ha puesto en los esports a lo largo de los años. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.