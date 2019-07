Dota: Alliance se convierte en campeón de Summit 10

Dota The Summit 10 llegó a su fin, dejando como campeón claro e indiscutible a Alliance, el único equipo que participará en The International 2019.

En la siguiente nota resumiremos este último día de torneo y las partidas que se jugaron el día de hoy, las cuales finalizaron con la consagración del equipo sueco tras vencer a la escuadra brasileña de Pain Gaming.

Final llave baja

Serenity se enfrentó al equipo de Alliance, la escuadra de China venció el día de ayer 2-0 al equipo de Complexity y se clasificó a la gran final de la llave baja.

Alliance no tuvo mayores complicaciones y venció sin problemas al equipo asiático por un marcador de 2-0. Esto lo clasificó a la gran final, haciendo que Serenity se quede con un premio de $11.750.

Gran final

La GRAN FINAL se jugaría a un mejor de 5 y enfrentó a los dos equipos que demostraron una notoria superioridad sobre los demás equipos, Alliance y Pain Gaming, que el día de ayer se enfrentaron en un duelo que terminó en la victoria del equipo brasileño.

Lamentablemente para el equipo sudamericano, Alliance fue superior durante todos los encuentros. Al parecer, Loda sacó las estrategias que había venido trabajando durante todo el año y logró vencer con un contundente marcador de 3-0. Alliance jugó de una forma rápida y contundente logrando victorias claras en menos de 40 minutos.

Es más, en la última partida Alliance logró vencer al equipo de Brasil en menos de 30 minutos, coronándose de esta forma como el campeón indiscutible de este torneo.

Después de esta derrota Pain Gaming se quedo con un premio de 24.500 dólares, mientras que Alliance consiguió un premio de 42.000 dólares. Sin duda, Alliance ha demostrado que es uno de los mejores equipos en la actualidad y que su clasificación a The International 2019, no ha sido cuestión de suerte. Si no que es el resultado de un arduo trabajo y varios meses de preparación previa.

Después de esta derrota Pain Gaming se quedo con un premio de 24.500 dólares, mientras que Alliance consiguió un premio de 42.000 dólares. Sin duda, Alliance ha demostrado que es uno de los mejores equipos en la actualidad y que su clasificación a The International 2019, no ha sido cuestión de suerte. Si no que es el resultado de un arduo trabajo y varios meses de preparación previa.

Ahora Alliance se prepara para su próximo torneo internacional, The International 2019, torneo al que clasificaron tras quedar en el puesto 11 de la clasificación directa. Si bien hay muchos puntos que Alliance debe mejorar, y muchos equipos ya vieron las múltiples estrategias que ha preparado el equipo de la gran A, Alliance ha demostrado que es un equipo al que se le debe tener mucho cuidado y que sin duda es uno de los grandes favoritos para campeonar en Shanghái.