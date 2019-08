Ninja se disculpa después del problema ocurrido en Twitch

Como muchos recordarán, a inicios de este mes, Ninja anunció vía Twitter que se retiraría de Twitch, para firmar contrato con Mixer, la plataforma de streaming propiedad de Microsoft.

Hasta el momento Ninja no ha tenido mayores problemas dentro de su nueva plataforma de trabajo, e incluso ha logrado conseguir records importantes durante el corto tiempo en el que se encuentra en Microsoft. Los problemas parecen haber llegado desde las tierras rivales, que parecen no haber olvidado el abandono.

El problema inició hace unos cuantos días, cuando se descubrió que Twitch estaba utilizando el canal de Ninja para promocionar paginas de otros streamers de la plataforma. Si bien esto ya era bastante criticable por parte de Twitch, la situación empeoró cuando se empezó a promocionar pornografía mediante el canal del famoso streamer.

Ninja utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su disgusto ante estas prácticas, además de pedir disculpas por los problemas ocurridos. Eso sí, el streamer rechaza cualquier responsabilidad sobre los hechos ocurridos en su canal.

Actualmente, es sabido que Ninja está tomando las acciones necesarias para que su canal de Twitch deje de existir. El primer paso ha sido tomado por Twitch al retirarle la verificación a su canal. Solo será cuestión de días para que todo rastro de Ninja en Twitch haya sido borrado por completo.

Twitch has now reverted my channel back to how an offline page should look. Thank you.