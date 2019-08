TI9: el coach de OG revela que nunca practicaron Io carry

La fase de grupos de The International se caracteriza por ser una etapa, donde los equipos quieren asegurar la mayor cantidad de victorias posibles y es por eso que utilizan sus mejores estrategias. Siempre guardando las mejores para el evento principal.

A pesar de esto, hay algunos equipos que desean relajarse un rato de toda la presión y solamente desean divertirse. Este fue el caso de OG, que en el último día de fase de grupos nos sorprendió eligiendo un Techis para Jerax.

Aunque, esto no es lo más curioso que hizo OG en la fase de grupos. Lo más llamativo y que a muchos llamó la atención fue el Io carry de Anathan “ana” Pham con el cual ganaron las 3 partidas donde lo utilizaron. Siendo sus víctimas Ninjas in Pyjamas, Virtus Pro y Fnatic.

No obstante, hay algo mucho más curioso y divertido que se reveló hace unos días. Resulta que Alexander “XBOCT” Dashkevich, esta siendo analista para el stream ruso de The International 2019. El ex jugador tuvo la oportunidad de conversar con Titouan "Sockshka" Merloz, coach de OG el cual le reveló que nunca habían practica Io carry y que la razón por la que decidieron darle este héroe fue debido a que Ana lo propuso y el equipo confió en el jugador australiano.

Sin duda, esta es una de las cosas que más recordaremos de esta fase de grupos de The International 2019. No olvides, que el día de hoy dará inicio el evento principal del mundial de Dota 2 y podrás verlo desde nuestro Facebook Oficial donde transmitiremos todas las partidas y conocerás la mejor información de primera mano.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)