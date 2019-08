TI9: partidas y horarios del primer día del Evento Principal

Después de un día de descanso para todos los jugadores y fanáticos, por fin ha llegado el día de inicio del evento principal de The International 2019, que se llevará a cabo en el Mercedes Benz Arena y que reunirá a los 16 mejores equipos que lograron superar la fase de grupos.

El día de hoy se jugarán 2 partidas de la llave superior y las 4 partidas de la llave inferior. En la siguiente nota te contamos cuales serán las partidas que no te puedes perder y cuales son las probabilidades de cada equipo de pasar de ronda.

PSG.LGD vs Virtus Pro (10:00 pm)

La partida inaugural de esta novena edición del mundial de Dota 2 enfrentará al equipo local PSG.LGD, que clasifico primero del grupo B contra un Virtus Pro que fue de menos a más en la fase de grupos pero que no terminó de convencer a todos sus seguidores.

Favorito: La balanza esta inclinada a favor de PSG.LGD, no solo por ser el equipo local, si no por que durante la fase de grupos ha demostrado su superioridad venciendo a grandes rivales dentro de su grupo. Además PSG.LGD sabe que debe hacer respetar la casa y no quiere ser derrotado en primer ronda.

Vici Gaming vs TNC (12:30 )

Nuevamente China se hará presente en el escenario principal. Vici Gaming clasificó segundo del Grupo B, detrás de un imparable OG, mientras que TNC quedo cuarto de su grupo.

Favorito: Al igual que en la ronda pasada, la localidad será un factor determinante. A parte de esto, Vici Gaming también ha demostrado estar en un gran nivel. Si bien TNC sorprendió a muchos quedando entre los 4 mejores, Vici Gaming se posiciona como favorito por mucho.

A partir de este momento, todas las partidas serán de la llave inferior y serán al Mejor de 1.

Alliance vs RNG (3:30 am)

La llave inferior dará inicio con un enfrentamiento que muchos esperan con ansias, y es que nuevamente podremos ver a Alliance en un The International. Lamentablemente, es en la llave inferior y contra un equipo local. A pesar de esto, RNG no ha demostrado un buen nivel durante toda la fase de grupos y clasificó octavo en su grupo.

Favorito: Alliance ha jugado en un buen nivel durante todo el torneo y se quedó a tan solo un punto de la llave superior. Sin duda, Alliance es amplio favorito para llevarse este enfrentamiento.

Fnatic vs Team Liquid (4:30 am)

Nadie podría imaginar ver a estos dos equipos en un duelo que definirá a uno de los primeros eliminados de este primer día. Team Liquid estuvo con un nivel muy flojo durante todo el torneo y Fnatic fue muy irregular. Ganó partidas que parecían perdidas, pero cayo contra rivales contra los que no debía perder.

Favorito: Team Liquid no ha tenido su mejor torneo. A pesar de esto, la experiencia que les ha dado estar en tantos torneos a nivel mundial, los posiciona como favoritos para ganar este enfrentamiento.

Infamous vs Keen Gaming (5:30 am)

El duelo del equipo peruano será el penúltimo del día 1 del evento principal. Lamentablemente se quedaron cerca de ir a la llave superior, aún así, demostraron estar en un gran nivel y ser un equipo que ha ido a China a lograr grandes cosas.

Favorito: Si bien Keen Gaming esta de local, su estilo de juego no llegó a convencer a nadie, inclusive estuvieron cerca de ser eliminados, es por eso que la escuadra peruana es favorita a ganar este enfrentamiento.

Mineski vs NAVI (6.30 am)

La última partida será entre dos equipos que tuvieron una genial fase de grupos, pero que poco a poco fueron decayendo y eso les costó ubicarse en la llave inferior. NAVI y Mineski se enfrentarán en intenso duelo entre dos equipos que llegaron desde las clasificatorias regionales y que buscarán alcanzar la gloria más grande del Dota 2.

Favorito: NAVI ha demostrado una buena performance y gran despliegue de héroes. Mineski la tendrá muy complicado si desea clasificar a la siguiente ronda.

No olvides que podrás ver todas las partidas del evento principal desde nuestro canal de Youtube y desde nuestra página oficial de Facebook.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook. Este miércoles 14 de agosto haremos la cobertura del torneo de Dota 2 ‘The International 2019’ donde participará el equipo peruano ‘Infamous’.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)