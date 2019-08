TI9: el RAMPAGE de Arteezy, Io carry y otras curiosidades.

Solo van dos días de fase de grupos, pero ya han ocurrido diferentes situaciones y momentos curiosos y divertidos en esta fase de grupos.

En la siguiente nota te contamos las cosas más curiosas y llamativas que ocurrieron en estos primeros dos días de The International 2019.

Rampage de Arteezy

Nadie puede negar la calidad de Arteezy. Artour ha brillado desde su llegada a Evil Geniuses y es que si el jugador canadiense se encuentra en un gran día y esta inspirado, no hay duda de que el solo puede sostenerte una partida y hasta ganártela.

Esto fue lo que ocurrió en la segunda partida entre Vici Gaming y Evil Geniuses, donde Arteezy logró eliminar a todos los integrantes del equipo chino él solo, ya que todo su equipo se encontraba muerto por un team fight previa.

Pero si tú te has emocionado con ver este rampage, imagínate como debe haberse emocionado Bulba (coach de Evil Geniuses), al ver semejante jugada de Arteezy.

Gracias a un video compartido por el Twitter oficial de Evil Geniuses podemos saberlo.

Some behind-the-scenes footage from @Phillip_Aram and @BuLbaDotA_ during Game 2 vs Vici.



(You can see the exact moment when Sam knows what's going to happen).#BleedBlue pic.twitter.com/pwKzmYvoCf — Evil Geniuses (@EvilGeniuses) August 16, 2019

Ana carrea con Io

Desde que salió el nuevo parche, que sube el mmr de acuerdo a tu rol, hemos visto a muchos jugadores "jugando" a héroes que suelen ser carrys en posiciones de support.

En esta ocasión, ocurrió lo contrario. Ana, carry de OG, creyó que era una buena idea probar una nueva estrategia en la partida contra Ninjas in Pyjamas. Te recomendamos que no lo hagas en casa.

Revancha + Drama = OG vs EG

Todos conocemos el conflicto que hubo entre Fly y Notail antes de que empezara The International 2018. Ese mismo año, se enfrentaron en semifinales y OG terminaría siendo ganador.

Aunque la partida sería mucho más recordada porque Notail nos mostraría una de las escenas más polémicas y comentadas en toda la historia del Dota 2.

Si bien, todavía no se ven las caras en el evento principal, y no sabemos si ocurrirá, la fase de grupos no has dado la oportunidad de ver este duelo nuevamente.

El equipo comandado por Notail se impuso 2-0, y si bien no hay muchas cosas resaltantes. Un duelo entre Notail y Fly siempre es digno de ver.

W33 y su Meepo, la vieja confiable

Meepo y W33.haa son una combinación tan antigua como Io con Tiny. Y el jugador, ex Pain Gaming, no quiso hacernos esperar. Por eso, en la segunda serie del primer día, decidió que era momento de que su mejor héroe dijera presente. Y que manera de hacerlo.

Estas son algunas de las cosas más curiosas que nos han dejado estos primeros días de The International 2019. En los siguientes días estamos seguros que ocurrirán muchas más cosas que nos llamaran la atención. Así que si no quieres perderte ningún detalle del mundial de Dota 2, no olvide seguir nuestra cobertura oficial.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)