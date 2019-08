TI9: Infamous vence 2-0 a Fnatic y está a un paso del evento principal

Infamous Gaming ha vencido 2-0 a Fnatic en su última partida de este segundo día de la fase de grupos de The International 2019. Después de dos partidas muy peleadas, el equipo peruano demostró que el primer día y la derrota contra OG ya está en el pasado y que se encuentra en China para pelear grandes cosas.

En la siguiente nota, te contamos como fue esta intensa partida que ubica al equipo peruano en el quinto lugar de la tabla y a tan solo un paso de asegurarse la llave superior del evento principal que empieza este 20 de agosto en China y un día antes en Perú.

Foto: Líbero

Infamous es un equipo que siempre se siente cómodo con los mismos picks, y esto hace que muchos rivales los tengan estudiados de pies a cabeza. En este segundo día, Infamous salió con nuevas estrategias y sorprendió a todos sus rivales. En el primer juego, el equipo peruano pickeo un Tiny. Aunque esta vez no se lo dieron a Scofield, si no que lo pusieron en manos de Chris Brown.

Los demás picks fueron: Leshrac (Wisper), Windranger (Scofield), Enchantress (Stinger) y el clásico pick de Wraith King para K1.

La partida fue muy cómoda para los integrantes de Infamous, los cuales dominaron el juego combinando su agresividad con pusheo rápido.Esto les permitió tener un gran control de mapa.

Ni el Invoker (Abed) pudo hacer algo contra el poderío nacional y Fnatic tuvo que tirar GG en 36 minutos.

Props to @Infamous_GG who pull off their second huge upset of the day. Hector’s 930 GPM on Wraith King is the 2nd highest on the hero in pro #Dota2 history. He’s the first player ever to break 30k Net Worth on the hero by 35:00. #TI9