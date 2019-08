TI2019: OG le gana a Infamous 2-0 en el primer día de la fase de grupos

Infamous Gaming hizo su debut en The International 2019 contra el equipo campeón del año pasado, OG. El equipo peruano, que jugó a las 3:00 am (hora peruana), tuvo un intenso duelo contra uno de los equipos más poderosos de la actualidad.

En la siguiente nota, te contamos como quedó cada partida del equipo peruano y lo que le espera en este segundo día de competencia en Shanghái.

Primera partida

El primer juego no fue nada sencillo para el equipo peruano. OG venía de empatar 1.1 contra NAVI y no quería regalar más puntos. Así que salió sin especular, en ningún sentido, contra el equipo peruano.

Si bien Infamous Gaming eligió héroes con los que se sienten bastante cómodos y que les habían venido sirviendo durante las clasificatorias, como lo fueron Wraith King (K1), Queen of Pain (Chris Luck) y Silencer (Wisper), las decisiones que tomaron a lo largo de la partida no fueron las mejores. OG estudió muy bien al equipo peruano y sacaron héroes que controlaron muy bien a los picks del equipo sudamericano.

Topson con su popular Invoker no tuvo problemas para vencer a Queen of Pain y sacarle un gran ventaja en la línea de medio. Mientras que Ceb y su Nature´s Prophet desaparecieron por completo al Wraith King, el cual no tuvo ningún impacto en el juego hasta el minuto 20.

A pesar de que por un instante parecía que Infamous Gaming podría recuperarse. El dominio de mapa con el que OG contaba, sumado a la inyección de oro y experiencia que habían acumulado a lo largo del juego, obligo a que después de una mala pelea en Roshan, el equipo peruano se viera obligado a tirar GG en 33 minutos.

Segunda partida

OG arrasó por completo con Infamous Gamimig en este segundo juego. Un sorpresivo pick de de Invoker (JerAx) emulando a Secret y con un Tiny (Topson) dominante durante el early, dejo sin opciones a un Infamous Gaming que intentó sorprender con un Venomancer (K1) y Pudge (Chris Brown), que lamentablemente no tuvieron el impacto deseado y tuvieron que tirar GG antes de poder llegar a los 20 minutos de partida.

De esta forma terminó el primer día para el equipo peruano, que el día de hoy juega contra NAVI (8:00 pm), Virtus Pro (1:00 am) y NiP (6:00 am).

Recordemos que si Infamous Gaming queda en el último lugar de su grupo, será eliminado de The International 2019.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)