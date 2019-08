¡Hoy iniciamos la transmisión de The International 2019!

Líbero Esports transmitirá The International 2019 desde hoy 14 de agosto a las 20:00 UTC-5 (Hora Perú) junto a un gran equipo de talentos y producción que les brindarán la mejor experiencia del Mundial de Dota 2.

Nuestro equipo de talentos les transmitirá la mayor emoción y análisis de los encuentros de The International 2019. Maverick, Zipo One, Chuwaca, Play GD, Daelin y Solicorn serán los encargados de brindarles las narraciones y análisis de cada partida, jugada a jugada de la competencia.

Este año, el equipo peruano 'Infamous Gaming' participará nuevamente en el mundial de Dota 2, esta vez con los ex jugadores de Team Anvorgesa; ellos se enfrentarán hoy contra los campeones de la edición pasada, OG.

Todo el equipo de Líbero Esports los espera de brazos abiertos en nuestra primera transmisión de The International. Así que no te vayas a perder de un solo momento de la cobertura de The International 2019, podrás ver todas las noticias al respecto en la página de Facebook de Líbero Esports además de seguirnos en nuestros canales de YouTube, Twitch; también síguenos en nuestro perfil Instagram donde estaremos subiendo contenido de detrás de escenas.