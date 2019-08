PSG.LGD: "Esta vez, ustedes van por el segundo lugar"

The International 2018 fue un torneo con muchas sorpresas. Desde la eliminación de equipos que parecían claros favoritos como Virtus Pro o Secret. Hasta la consagración final de OG tras vencer 3-2 a PSG.LGD en una de las finales más reñidas de la historia.

El año pasado gran parte del público y de los analistas los tenían como favoritos para campeonar en el torneo más grande de Dota 2 del año, pues venían de un increíble DPC y su fase de grupos había sido muy buena, además se enfrentaban a un OG, que si bien había logrado armar un equipo bastante interesante, no parecía lo suficientemente fuerte como para vencerlos en un BO5. Al final la historia se realizó como se conoce. OG se consagró campeón después de 5 partidas y PSG.LGD se quedó a una partida de alcanzar la gloria.

Este año, el equipo chino no quiere sorpresas. Tienen que hacer respetar la casa e imponerse a todos los rivales que se les pongan en frente y así lo demuestran en este video promocional que realizaron junto a la marca Monster llamado "PSG.LGD Coming for the Aegis" a puertas de The International 2019.

¿Qué le espera a PSG.LGD este año?

PSG.LGD tuvo una temporada bastante complicada, y es que clasificó sexto con 5040 puntos. Clasificó a todas las Majors de la temporada pero no campeonó en ninguna. Lo más lejos que llegó fue un cuarto lugar en Chongqing, al igual que en MDL París.

A pesar de eso, logró clasificar a The International 2019 donde, después de realizarse el sorteo para la fase de grupos, se ubicó en el Grupo B. Ahí sus rivales serán: Alliance, Chaos Esports, Keen Gaming, Mineski, Newbee, PSG.LGD, Team Liquid, Team Secret y TNC Predator.

Foto: Wykrhm Reddy

El día de hoy el equipo anfitrión jugará 3 partidas:

- PSG.LGD vs CHAOS - (8:00 pm)

- PSG.LGD vs Keen Gaming (1:00 am)

-PSG.LGD vs TNC (6:00 am)

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook. Este miércoles 14 de agosto haremos la cobertura del torneo de Dota 2 ‘The International 2019’ donde participará el equipo peruano ‘Infamous’.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)