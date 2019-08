KheZu sobre MATUMBAMAN : "No hubiera podido pedir que un mejor jugador se uniera al equipo"

El medio periodístico afkgaming.com le realizó una entrevista a KheZu, offlaner y compañero de MATUMBAMAN en Chaos Esports, para saber cuales son sus expectativas en cara a lo que será su participación en The International 2019 y sobre como ha sido jugar con alguien con tanta experiencia como lo es el ex Team Liquid.

A continuación te mostramos las partes más importantes e interesantes de esta entrevista realizada días antes de su partida a Shanghái.

Entrevistador: Hola KheZu, felicidades por tu clasificación a TI9. ¿La Bootcamp, donde entrenaran, ya ha dado inicio?

KheZu: La Bootcamp todavía no esta lista, antes de las clasificatorias a The International 2019 estuvimos entrenando por un mes. Después de la clasificación nos dirigimos a sacar nuestras visas y en unos días partiremos a Shanghái.

In 12 Hours, The International 2019 kicks off!



Our first match of #TI9 is against @LGDgaming!



See you there👀! #CreateChaos pic.twitter.com/Co8WxG6WnT — Chaos E.C. @ #TI9 🇨🇳 (@ChaosEC) August 14, 2019

E: Personalmente, ¿Cuales consideras que han sido tus puntos más bajos durante la temporada? ¿ Y los más altos?

KheZu: No estoy seguro de cuales fueron mis puntos más bajos, pero podría decir que son cuando no podíamos vencer a equipos importantes por más que entrenáramos continuamente. Por otro lado, mi punto más alto no hay duda, calificar a The International 2019. También considero importante cuando nos anunciaron que MATUMBAMAN y vtFaded vendrían al equipo. Eso elevó demasiado mi moral.

E: ¿Qué piensas sobre MATUMBAMAN? ¿Cambió cuando paso de ser un jugador rival a un compañero de equipo?

KheZu: Mi opinión sobe Matu es que nunca se le ha dado el crédito que merece (...). Es un jugador enfermo, un gran compañero, conoce lo suyo y siempre esta dispuesto a ayudar a que la gente mejore.(...) No hubiera podido pedir que un mejor jugador se uniera al equipo.

We're excited to announce the acquisition of Lasse Aukusti "MATUMBAMAN" Urpalainen.



He brings a winning attitude and a unique hero pool to our team. We can’t wait to see how he will contribute to the success of the squad.



Full Announcement: https://t.co/WuezUXyiaI pic.twitter.com/Sat5DnxL0R — Chaos E.C. @ #TI9 🇨🇳 (@ChaosEC) June 22, 2019

E: Ha habido muchas discusiones sobre la escena competitiva de Tier 2. ¿Qué opinas de este debate? Consideras que Valve debería invertir un poco más de dinero?

KheZu: No puedo decir que haya una escena Tier 2 en Dota 2. Apenas hay torneos para estos equipos y los patrocinadores no están interesados en estos equipos. Tampoco puedo culparlos, así es como funciona.(...) Las clasificatorias a Major y Minors quizás deberían tener un pozo de premio.

E: ¿Cuál consideras que es su mayor rival en cara a The International 2019?

KheZu: Nosotros mismos.

E: Finalmente, ¿Qué consejo tienes para los equipos aspirantes a clasificar a The International 2019?

KheZu: Deben ser realistas e ir paso a paso. El TI es el objetivo final, pero en realidad debes superar múltiples obstáculos. Si realmente es tu sueño, da un paso a la vez y se perseverante. Solo se realista y no ingenuo mientras lo haces.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)