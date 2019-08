5 razones por las cuales The International 2019 se celebra en China

The International marca el final del de cada temporada del Dota Pro Circuit, por ende es el evento más grande del año para la escena competitiva de Dota 2 y también de los esports. Y elegir un lugar en donde se realice el evento es clave para asegurar no solo audiencia, también facilidad de viaje a los equipos. Entonces ¿Por qué China?.

Primero hablemos sobre algunos motivos por los cuales se decidió mover el mundial de Dota 2 fuera de Estados Unidos (exceptuando el primero que fue en Alemania):



Valve ya había mostrado interés en descentralizar el Dota Pro Circuit al internacionalizar la organización de las Major y Minors; pero el evento principal estuvo pensado que sea en Estados Unidos. Pero a inicios del 2017 el presidente Donald Trump endureció las normas de migración aumentando el riesgo de rechazo de visas.

En este contexto, tanto Erik Johnson como Gabe Newell mostraron preocupación. Newell por su parte declaró que si las reglas se complican demasiado se tendría que mover The International afuera de Estados Unidos. Al final, ante la incertidumbre, se decidió mover The International 2018 a Vancouver, Canadá.

Las cinco razones

1) Problemas de visa

Como se explicó antes, la situación migratoria en Estados Unidos es cada vez más grave y Donald Trump ha puesto cada vez más trabas para poder ingresar al país; haciendo muy difícil que muchos posibles participantes sean aceptados.

El problema es que como la industria de los esports todavía no es tomada en serio por las autoridades, no hay un reconocimiento de que los jóvenes jugadores ingresan al país para la competencia. Sumado a sus, en muchos casos, débiles situaciones contractuales y juventud sean deméritos para ser aceptados.

China siendo un país con una industria muchísimo más desarrollada tiene más experiencia y conocimiento sobre estos eventos y permitiría con mayor facilidad el ingreso de los deportistas.

2) China reconoce los esports como profesión

Aunque esto no se hizo oficial hasta febrero de este año, ya existían rumores de que esto sucedería y es muy probable que la llegada de The International haya sido una pieza clave para que esto suceda; después de todo Valve mantiene contacto con las autoridades pertinentes para facilitar estos trámites.

La norma oficializó tanto a jugadores como organizadores de Dota 2, Hearthstone, FIFA Online 4, Warcraft III y League of Legends.

3) Representación

No es un secreto que Asia es la región dominante en muchas disciplinas de los esports, Dota 2 no es la excepción siendo China el país con más fuerza. Históricamente han tenido una representación mayoritaria de jugadores participando en The International; por lo que ya era hora que sean ellos los anfitriones.

4) Fanáticos

Siendo el país más poblado la cantidad de fanáticos es inmensa, y esto se multiplica teniendo la mayoría en representación que sin duda harán del evento un éxito asegurado. Las cifras lo han demostrado una y otra vez, superando muchísimo a otras regiones y teniendo en cuenta la diferencia horaria.

China es uno de los países que más aporta en cuanto a espectadores, durante The International 2018 la cantidad de horas vistas por ellos fue de casi 427 millones y medio de horas vistas con 3,5 millones de espectadores; mientras que el resto acumulo 64,2 millones de horas con poco más de medio millón, según el portal Esports Charts.

5) Descentralizado

Valve ya había iniciado con la descentralización del Dota Pro Circuit y siendo un éxito en Vancouver no era de sorprenderse que analizaran la posibilidad de visitar otros países y regiones. Esto ayudaría a promover el juego y el mismo evento en otros países, dándole la oportunidad a los fanáticos que no pueden viajar de participar en la fiesta.

Además también nivelaría la ventaja entre equipos, puesto que al ser rotativo, las organizaciones no tendrían que gastar en viajes previos para hacer bootcamps, o estar peleando por aclimatarse y evitar el jetlag.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)