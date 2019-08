Dota 2: Conoce el matrimonio que se conoció jugando públicas

Hay múltiples historias de amistades que se han formado gracias al Dota 2. Una de las más conocidas se trata de la antigua amistad formada entre Notail y Fly, que lamentablemente llegó a su fin el año pasado.

Aunque algunas veces, se forman relaciones que van más allá de una amistad. Ese es el caso de Charlie, un jugador de Dota 2, que conoció a su esposa durante una partida pública.

A continuación, te contamos esta curiosa y romántica historia entre dos jóvenes jugadores de Dota 2.

¿Cómo se conocieron?

*Esta es una traducción del post original compartido por Charlie en Reddit*

"Ella pickeo OD offlane, y yo era DK carry. Mi amigo me suporteaba. (en ese entonces yo tenía 2k de mmr). Una vez que identifiqué que era mujer, procedí a bloquear su voz y a suicidarme para mostrar mi devoción hacia ella. De alguna manera funcionó y terminó agregándome a Steam. Unos cuantos meses después me encontraba en un vuelo desde Reino Unido a Rumania para conocerla. 4 meses después viajamos a Fiji por 2 semanas. 6 meses después ella se mudó a Reino Unido, consiguió un trabajo y nos mudamos juntos desde hace más de un año. Seguimos jugando Dota y hoy ella volvió a pickear OD off y yo DK carry para celebrar. Ahorita ambos tenemos más de 4k de mmr y creo que esto no acabará bien."

"Esta noche, 2 años y 2000 de mmr después, estamos celebrando nuestro segundo aniversario! Dota es un amor verdadero."

Esta foto pertenece a la partida donde jugaron juntos por primera vez:

FOTO: Reddit

Así como esta, muchas historias de amistad y amor hay alrededor del mundo que han nacido gracias a los videojuegos. Esta es, sin duda, una prueba más de que los videojuegos no solo existen para entretener, si no que también existen para generar vínculos y emociones que van más allá de una simple pantalla.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook. Este miércoles 14 de agosto haremos la cobertura del torneo de Dota 2 ‘The International 2019’ donde participará el equipo peruano ‘Infamous’.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)