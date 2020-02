Dota 2 | Puppey, BurNIng, Loda y otros jugadores profesionales que se han casado [FOTOS]

El matrimonio es un compromiso que forman parejas en todas partes del mundo ya sea por ritos religiosos o formalidades legales. Este día de San Valentín recordamos a los jugadores profesionales de Dota 2 que se han unido a las filas de los casados como Puppey, Loda, BurNIng, Fear, entre otros.

Puppey, el capitán de Team Secret

El 8 de setiembre del 2017, Clement "Puppey" Ivanov contrajo nupcias con Kristi. Aquel momento fue recordado por varios jugadores cercanos de Puppey que estuvieron presentes como Zai y Kuroky. Otras personalidades de la escena como 2GD, OD Pixel, Sheever y Cyborgmatt fueron testigos del casamiento del capitán de Team Secret.



Puppey y Kristi. | Foto: Twitter

Puppey fue campeón de The International 2011, ha participado en las 9 ediciones hasta el momento y ha logrado campeonar diferentes torneos Majors y Premiers como ESL One. Su próximo objetivo es The International 2020 y es el equipo más fuerte de Europa en la actualidad.

BurNIng, el carry prodigio de China

En abril del 2017, Xu "BurNIng" Zhilei se casó con su pareja. El jugador chino ha pasado por varios equipos legendarios de China y es muy recordado por formar parte de Team DK e Invictus Gaming. En la actualidad, es coach (entrenador) del equipo Team Aster.



BurNIng con su pareja en una cena. | Foto: Weibo

Como curiosidades, su nick "BurNIng" provino del nombre de una canción que su primera enamorada le enseñó de Maria Arredondo "Burning". Esta leyenda china proviene de la época de Dota 1, en conmemoración a sus hazañas alcanzadas en esas épocas el héroe Anti-Mage en algunas ocasiones aparecen con su nick "Burning".

Loda, la leyenda de Dota, y Kelly

En diciembre del 2018, Jonathan "Loda" Berg es una de las leyendas de Dota 1 y Dota 2 en el mundo y se casó con Kelly Ong Xiao Wei que es la jefa de operaciones de Alliance. El jugador sueco es conocido por ser campeón The International 2013 y actualmente es co-dueño de Alliance, equipo del cual es entrenador actualmente.



Loda con Kelly y pequeña hija. | Foto: Twitter / @kellymilkies

La pareja fue formada hace muchos años y ya concibieron una hija que desean ponerla en el mundo de los esports que tanto les apasiona.

EL DATO: Entre los jugadores profesionales con hijos tenemos a Loda, Fy, iceiceice, Akke y Fear

Además de ellos, en la galería de imágenes (que está en la foto de portada) tenemos a los jugadores Fy,Solo, 9pasha, Lightofheaven, Somnus (Maybe), Akke, Fear y Iceiceice. Faltan más jugadores de Dota 2 casados en la lista, si tienes alguno compártelo en los comentarios de Facebook.

El mundo de los esports no es impedimento para que los jugadores de Dota 2 puedan cumplir sus objetivos en el amor. Después de ver estas imágenes ¿Crees que tener una pareja dificulta tu camino para ser el mejor jugador del mundo?

