TI9: Los países con mayor representación en The International 2019

The International lleva su nombre porque reúne a jugadores provenientes de todas partes del mundo pero como es común en los esports, suele haber un país que domina la escena ya sea en torneos ganados o simplemente con una gran presencia.

The International 2019 no ha sido la excepción pero sí un cambio considerable respecto a la edición pasada puesto que la cantidad de jugadores de nacionalidad China ha disminuyó en un 33% este año.

Dominio Chino

Como era de esperarse, siendo Chino uno de los países más con la industria de los esports más desarrolladas del mundo y siendo el país más poblado del mundo no es una sorpresa que tengan 18 jugadores repartidos en cuatro equipos distintos, los sorprendente es que el año pasado hayan sido 27.

Vici Gaming aporta 5 jugadores y es el equipo Chino con mejor posición en el ranking del Dota Pro Circuit quedando terceros al finalizar la EPICENTER Major y es el asiático favorito para llevar de vuelta a China el título de campeón de The International.

Keen Gaming también cuenta con una alineación de 5 jugadores Chinos, su caso ha sido especial puesto que pudieron quedarse fuera de The International durante la EPICENTER Major (ellos no jugaron) de no ser porque Alliance y Gambit Esports se tuvieron que enfrentar por el último puesto en partida de eliminación.

PSG.LGD trae 4 jugadores (xNova es de Filipinas) a The International 2019 y quedando en el sexto puesto en el Dota Pro Circuit sorprendió a todos, puesto que se esperaba mucho más de ellos.

Royal Never Give Up clasificó a The International 2019 por medio de la clasificatoria de la regional dedicada a China aportando cuatro jugadores más (ah fu proviene de Malasia)

Filipinas y Suecia

Los dos países siguientes en la lista y que han aumentado su participación este año son Filipinas en segundo puesto con 9 (aumentó en uno) jugadores y Suecia con 6 (aumentó en 2).

TNC Predator en el noveno lugar cuenta con una alineación de 5 jugadores filipinos mientras que Fnatic tiene a Abed y DJ como su jugador en Mid y Support respectivamente y están séptimos en el DPC; los últimos dos jugadores son Bimbo y ninjaboogie quienes juegan los roles de Support 4 y 5 para Mineski quienes ingresaron por las clasificatorias regionales del Sudeste Asiático.

Mientras que en Suecia, en Evil Geniuses se encuentra el campeón de The International 3, s4, mientras tanto su ex jugador zai se encuentra en Team Secret (el equipo más fuerte de esta temporada); el último solitario es pieliedie quien juega para Newbee tras que adoptaran a los exjugadores de Forward Gaming.

Alliance es el equipo que aporta los otros 3 jugadores a Suecia, miCKe, Boxi e iNSaNiA lograron el pase tras quedar Top 5/6 en la EPICENTER Major tras eliminar a Gambit Esports.

Menciones honrosas

Malasia (ah fu, MidOne, Moon, vtFaded y xNova) y Rusia (RAMZES666, RodjER, Solo, SoNNeikO y 9pasha) están empatados con cinco jugadores; detrás le siguen Dinamarca, Alemania, Perú y Estados Unidos con cuatro jugadores representantes.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook. Este miércoles 14 de agosto haremos la cobertura del torneo de Dota 2 ‘The International 2019’ donde participará el equipo peruano ‘Infamous’.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)