WC3 Reforged: mira a Thrall, Tyrande y más remasterizados

Las imágenes de las versiones remasterizadas de algunos de los personajes icónicos de Warcraft III fueron captadas por los asistentes a la ChinaJoy 2019 en donde Blizzard está presentando avances de esta remasterización.

Warcraft III: Reforged

Warcraft III: Reforged (WC3 Reforged) es la versión remasterizada o 'HD' del clásico Warcraft III que incluirá desde Reign of Chaos hasta la expansión The Frozen Throne y se espera que sea lanzada este año,

Son ocho los personajes WC3 Reforged revelados en esta convención, Cazadora, Acólito, Hechicera, Dragon Rojo, Jinete de bestia Kodo y también algunos de los protagonistas de la historia como Antonidas, Tyrande y Thrall.

Esta renovada versión del clásico tendrá un lanzamiento que a diferencia a la de su juego hermano "StarCraft: Remasterizado", incluirá dentro de la compra la versión 'clásica' junto a las expansiones que ya no están disponibles para ser comprados individualmente; ya que ahora se obtendrán al adquirir Warcraft III: Reforged; la versión clásica de StarCraft fue liberada de forma gratuita y con crossplay.

Esto no ha sido la única novedad del universo Warcraft que Blizzard preparó para la ChinaJoy 2019, quienes junto a Infinity Studio hicieron posible la producción de una estatua a escala 1:1 de Arthas Menethil.

Recuerda que puedes precomprar esta versión del juego desde la tienda oficial de Blizzard por $29,99 dólares en su versión Standard y $39,99 dólares en su versión Spoils of War que incluye una montura para World of Warcraft, un dorso de carta para Hearthstone y cuatro héroes para Heroes of the Storm y dentro de poco recompensas todavía no reveladas para StarCraft II y StarCraft: Remasterizado.

ChinaJoy 2019

La convención ChinaJoy es un evento de la industria de los videojuegos que trae consigo conferencias, lanzamientos, adelantos de y sobre la industria, sería algo parecido a un E3 pero principalmente orientado a títulos populares en China.

