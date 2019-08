TI9: Evil Geniuses; juventud, experiencia y habilidad

Evil Geniuses es favorito a todo torneo al que va, y es que el equipo de los genios malvados se conoce y juega desde hace tanto tiempo, que no es sorpresa para nadie la sinergia y el gran entendimiento que tienen entre ellos. Sinergia, la cual los ha llevado a campeonar en diversos torneos e incluso quedarse con The International 2015.

Ha pasado ya gran tiempo desde ese épico Echo Slam que enamoró a todos los amantes del Dota 2 y que posicionó a EG como un equipo casi imbatible. Aunque, si bien es un bonito recuerdo para todos los jugadores del equipo, ya es momento de que consigan un nuevo gran título que los ponga en boca de todos otra vez.

En la siguiente nota, repasaremos un poco el DPC de Evil Geniuses y las probabilidades que tienen de campeonar en Shanghái.

El chico maravilla: Sumail

Syed Sumail Hassan, mejor conocido dentro del mundo del Dota 2 como Sumail, actualmente tiene 20 años. Aunque tenía tan solo 15 años cuando dejo su natal Pakistan y se unió a la escuadra americana. Ese mismo año se consagró en The International 2015 tras vencer 3-1 a CDEC.

Sumail ya no es un niño, pero la habilidad que posee desde que era menor de edad sigue intacta e incluso, parece que va en aumento. Siempre es determinante para su equipo siendo, muchas veces, el responsable de que su equipo consiga ganar partidas impensadas. Por más que Evil Geniuses tenga un mal juego, Sumail siempre resaltará.

Lamentablemente, para la escuadra de América, si este tiene un mal early, es poco probable que logran sacar la partida adelante.

Si bien Arteezy también es un gran jugador y merece un espacio dentro de esta nota, Arthur, muchas veces tiene malos juegos o no se encuentra en su mejor momento. En múltiples ocasiones Sumail ha tenido que ponerse el equipo al hombro hasta que los demás se encuentren en la capacidad de pelear.

Con el tercer puesto basta

El DPC de Evil Geniuses no fue nada para celebrar. No consiguieron ningún primer puesto, quedando terceros en Kuala Lumpur, Chongqing y Paris. A pesar de todo, esto les basto para clasificar cuartos a The International 2019, pero el gran problema fue la poca consistencia frente a equipos grandes, una falencia que viene trayendo desde el TI 2018, donde se les vio dominando en varias partidas pero siendo incapaz de cerrarlas, por ejemplo, contra OG en la semifinal de la llave superior.

El maldición del tercer lugar

Kuala Lumpur, Chongqing, y Paris no son los únicos lugares donde EG se ha quedado con el tercer puesto, ya que de lo últimos 5 The International, en 3 ha quedado en tercer lugar, en uno quedo en quinto puesto y en uno salió campeón: The International 2015.

Las bromas, no solo contra Arteezy por sus constantes bloopers si no contra todo el equipo, son constantes. En general por no poder superar ese tercer puesto desde hace buen tiempo.

Si bien en Macau y Birmingham quedaron segundos, todavía están lejos de ese nivel que los caracterizaba y de ese estilo de juego dinámico y agresivo que los llevo a encontrarse en la cúspide del Dota mundial.

Lejos de casa y cerca de la gloria

Por segunda vez consecutiva Evil Geniuses no será local en The International, aunque esta vez están muchos más lejos de casa y la presión sera mayor. Esto no debería ser problema para ningún jugador de EG, ya que estamos hablando de jugadores con basta experiencia en torneos internacionales que ya llevan casi un año jugando juntos y que se están entendiendo a la perfección, el detalle se encuentra en que todavía no consiguen los triunfos que desean.

China sera una prueba de fuego para la escuadra americana, donde podrán demostrar que siguen siendo uno de los grandes equipos de la actualidad y que sus años de gloria no se encuentran en el pasado como todos piensan.

Solamente, el tiempo y el juego nos dirán si veremos un EG que supere por fin el tercer puesto en un TI.

