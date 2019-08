Celtic Football Club lanza equipo de Call of Duty

El club de fútbol Celtic decidió invertir en los esports con firmando a un equipo de Call of Duty (CoD) que logró clasificar a la Call of Duty World League Championship (CWL) al quedar primeros en la CoD Amateur Finals. El equipo lleva de nombre 'The Bhoys', nombre inspirado por el apelativo de los fans de Celtic.

Con la fuerza que Call of Duty está ganando en el extranjero y con el modelo de franquicia que se aplicará como se ha hecho con la Overwatch League, Celtic busca darle al equipo exposición a nivel mundial para estar preparados para el eventual cambio.

El año pasado la CWL tuvo más de 7 millones de vistas en Twitch y más de 5 millones de horas vistas; y buscan aprovechar la edición de este año.

"Esto será una gran oportunidad para Celtic FC Esports para alinearse con un evento de esports de clase mundial, le dará al equipo exposición global. Antes del cambio de Activision de la liga al modelo de franquicia por ciudad costando $25 millones por slot, Algunas franquicias ya han sido vendidas en Atlanta, Dallas, New York, Paris y Toronto" dicen en el anuncio.

El equipo está compuesto por los ahora ex The Bhoys, Sean ‘Seany’ O'Connor, Shea ‘QwiKeR’ Sweeney, Ben ‘Bance’ Bance, Byron “’Nastie’ Plumridge and Sam ‘Chain’ Dineley; justamente fueron QwiKeR y Seany los que le pusieron el nombre al equipo en honor a Celtic.

Pero Celtic no es el único club deportivo que ha invertido en los esports, 'PSG' es socio de uno de los equipos Chinos más fuertes en Dota 2, PSG.LGD. Además Schalke 04 tiene su propio equipo de League of Legends, mientras que Barcelona tiene uno de Rocket League. En el Perú el Club Deportivo Centro Municipal auspició el año pasado a un equipo de Dota 2.

