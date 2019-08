Dota 2 | Complexity Gaming libera a su roster

Complexity Gaming deja de lado su escuadra de Dota 2 al no traer buenos resultados durante la temporada pasada del Dota Pro Circuit (DPC). Meracle, tavo, Limmp, Zfreek y Adam pasan a ser agentes libres al inicio de una nueva temporada.

Con The International 2019 finalizado también acabó el Dota Pro Circuit 2018/2019, marcando el inicio del 'post-ti shuffle', periodo entre temporadas en que las organizaciones aprovechan para hacer cambios en sus alineaciones sin verse afectados por posibles penalizaciones de Valve o por final de contrato.

"Es con mucho aprecio que anunciamos hoy la liberación de nuestra escuadra de Dota 2. Nos gustaría agradecer al equipo por esta temporada y les deseamos lo mejor en adelante. Dentro de las siguientes semanas y meses, estaremos evaluando nuestras opciones para las siguiente temporada del Dota Pro Circuit."

Complexity no tuvo los resultados que esperaban en este DPC, participaron en la DreamLeague Season 10, MDL Disneyland Paris Major y por último la StarKadder ImbaTV Dota 2 Minor S2.

En estos torneos solo lograron llegar a los puestos mas bajos, a pesar de eso no tuvieron cambios drásticos en la alineación, solo intercambiaron al offlaner dos veces hasta llegar al brasileño tavo.

Por el momento no se sabe que pasará con la mayoría de los jugadores, si es que se mantendrán juntos como equipo o si cada uno tomará caminos por separado, si bien los cinco se despidieron de la organización usando Twitter, solo Zfreek publicó que está buscando equipo. ¿El resto se mantendrá junto?

LFT willing to relocate, let's do this.