Dota 2: Fade deja Vici Gaming y la escena profesional

Vici Gaming era uno de los grandes candidatos a llevarse The International 2019. No solo por encontrarse de local, si no por qué además había tenido un desempeño muy bueno durante la segunda mitad del DPC 2018 -19, donde se llevaría la DreamLeague Season 11 y EPICENTER Major. Sumado a esto, tuvo una performance más que aceptable durante la fase de grupos donde terminó segundo de su grupo.

Lamentablemente, no pudo sostener estos buenos resultados durante el evento principal, y quedó eliminado a manos de Team Secret quedando en el quinto puesto. Esto dejó un mal sabor de boca, no solo dentro del equipo. Si no también, alrededor de los fanáticos que no gustaron de los resultados del equipo chino.

Finalmente, sucedió lo que tenía que suceder. Algún jugador anunciaría su salida del equipo. En este caso, sería Pan "Fade" Yi, roamer y capitán del equipo, el que anunciaría su retiro no solo del equipo de Dota 2. Si no de la escena profesional.

“Me retiraré y espero que eso marque el final del drama. Estoy cansado de estar en el centro de la tormenta. Jugando competitivamente durante todos estos años, cometí muchos errores pero también tuve muchos recuerdos felices. Creo que los he decepcionado demasiadas veces. Terminemos aquí, volveré a ser un tipo normal que puede disfrutar de Dota de una manera más simple ".

¿Qué fue lo que pasó?

Mucho se especuló sobre el motivo de la salida de Fade. Incluso Qc, dueño de la organización asiática, dio a entender que realmente Fade no se estaba retirando. Si no que, se estaba yendo a otro equipo de la región. Más específicamente a RNG.

Estas acusasiones surgen debido a que RNG había sido acusada de intentar convencer a jugadores de otros equipos, que contaban con contratos vigentes, a que se unan a su equipo. La primera vez ocurrió con un jugador de Team Secret, durante el TI8, y durante este TI9 se sospechó que la organización china estaba haciendo lo mismo.

Finalmente, Qc publicó horas más tarde un post, vía Weibo, donde se disculpaba por sus declaraciones e indicaba que se había comunicado con los directivos de RNG y habían aclarado el mal entendido. Lamentablemente la acusación ya había sido hecha. No solo contra RNG, si no también contra el jugador.

Parece ser, que la única razón por la que Fade se retira es porqué desea tomarse un descanso de toda la presión que conlleva ser un jugador profesional. Y para poder volver a disfrutar del juego que tanto ama.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en Youtube, Twitch y Facebook. Este miércoles 14 de agosto haremos la cobertura del torneo de Dota 2 ‘The International 2019’ donde participará el equipo peruano ‘Infamous’.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)