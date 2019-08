WoW: jugadores hacen cola para poder realizar misiones

La salida de World of Warcraft Classic, ha sido un acontecimiento que ha generado mucha expectativa en todos los fanáticos amantes de este popular MMORPG. Y es que, en menos de 24 horas, el juego de Blizzard ha sido recibido de gran manera por parte de la comunidad. A tal punto, de que los jugadores se han visto obligados a realizar largas colas para para poder realizar algunas misiones dentro del juego. Esto debido a la gran cantidad de jugadores que se encuentran activos dentro del juego.

Aunque esta no es la única curiosidad que el lanzamiento de WoW Classic ha traído consigo. Y es que además, el juego de Blizzard, ha conseguido posicionarse como el juego más visto en Twitch en menos de 24 horas. Este remake, ha llegado a la increíble cifra de más de 1 millón de espectadores activos.

A pesar de que en estos momentos la cifra a bajado, ahora solo supera el medio millón, aún sigue como el juego más visto en Twitch superando a GTA V, League of Legends o Fortnite.

¿Por qué WoW ha generado tanta emoción?

World of Warcraft Classic se trata de un remake del popular juego que Blizzard lanzó en el 2005. En esta nueva versión del juego. La cual ha sido probado innumerables veces por diferentes jugadores durante todo el año para que estos realicen el feedback respectivo. Podremos encontrar una mejora gráfica significativa, al igual que los modos de juego PvP (Jugador vs Jugador) y PvE (Jugador vs Entorno).

World of Warcraft no es un juego gratuito. Se necesita pagar una suscripción, la cual puede ser por 1, 3 o 6 meses. Cada una cuenta con un precio diferente pero, te permitirán disfrutar de largas horas de entretenimiento en este gran juego que ha superado sus propias expectativas.

