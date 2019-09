¡Impresionante Mod de Pennywise en Resident Evil 2 Remake!

La comunidad de los juegos de PC es muy apasionada en cuanto a mods se refiere, Resident Evil 2 no se escapó de esto y el estreno de IT: Capítulo dos revive a la comunidad para traer al payaso Pennywise a aterrorizar Raccoon cITy.

¿Qué es un Mod?

Mod, viene de la palabra 'Modificación', y consiste en cambiar aspectos del juego para darle un nuevo giro al mismo. Estos cambios pueden ser de distintos tipos, pueden modificar la jugabilidad, crear un juego totalmente distinto dentro de otro o simplemente cambiar la apariencia de los personajes.

Los mods más populares son estos últimos, los que modifican el aspecto de personajes, usualmente son usados con fines cómicos pero muchas veces se utilizan para mejorar considerablemente los gráficos de un juego antiguo.

Pennywise de IT en Resident Evil 2

Marcos RC junto a jc-starstorm lograron llevar a Pennywise al Remake de Resident Evil. Marcos RC tiene un canal de YouTube en donde comparte videos de los mods que hace el mismo o con la colaboración de otros creadores.

El Mod reemplaza a Mr. X por la versión moderna de Pennywise que es interpretada por Bill Skarsgärd. Lamentablemente parece que el mod ya no está disponible para su descarga, lo que es realmente una pena, pues podemos apreciar que IT se mezcla muy bien con Resident Evil 2.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)