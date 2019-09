Autor de Swatting es condenado a 15 meses de prisión después de la muerte de un inocente

Un joven de 19 años que vive en Ohio Estados Unidos ha sido condenado a 15 meses de prisión después de que una broma de swatting termine con la muerte de una persona que no tenía nada que ver con la broma.

Todo empezó hace unos meses cuando Casey Viner y su amigo Tyler Barriss decidieron hacerle una broma de swatting a uno de sus rivales en el videojuego Call of Duty llamado Shane Gaskill.

Ellos le dijeron al equipo SWAT que Gaskill había matado a su padre y que tenía de rehenes a sus familiares en su casa.

Al momento de llegar a la dirección indicada, el equipo SWAT no encontró ninguna escena con rehenes, lo que encontró fue a Andrew Finch, un padre de familia de 28 años.

Lamentablemente, el equipo SWAT no sabía de esto, por lo que después de pedirle a los involucrados que salieran de la casa, al no tener respuesta, decidieron entrar al lugar. Ahí es donde uno de los agentes dispara a Gaskill pues este hizo un movimiento extraño que culminó con el disparo del agente y como consecuencia en la muerte de Gaskill.

