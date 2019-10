MDL Dota 2 | Beastcoast se impone ante el equipo de Infamous Gaming

Beastcoast sigue imponiéndose en esta fase clasificatoria rumbo a MDL Chengdu Major. Esta vez venciendo de manera contundente y categórica a la organización peruana de Infamous Gaming. Organización con la que jugaron en The International 2019.

En la siguiente nota, te contamos todos los detalles que ocurrieron durante esta partida al Mejor de 2.

Primera Partida

Cuando los chicos de Team Anvorguesa clasificaron a The International 2019, lo hicieron sin variar mucho los héroes que utilizaban. En esta ocasión, han decidido que era momento de cambiar su estrategia. Gyrocopter (K1) y Keeper of the Light (Scofield) son dos de los héroes que decidieron utilizar para esta partida. A pesar de esto, Templar Assassin (Chris Brown) también dijo presente para no perder la costumbre.

Beastcoast no tuvo problemas en vencer al equipo de Infamous Gaming que si bien consiguió mayores kills que su rival y dominaron una pequeña parte del early game, estos no supieron que hacer durante toda la partida y se vieron superados por el equipo contrario.

Segunda Partida

Si bien la primera partida por momentos pareció pareja, en este segundo enfrentamiento Beastcoast no dudó en salir con todo y ganar la partida en el menor tiempo posible.

Faceless Void (K1) Y Kunkka (Chris Luck) hicieron destrozos con el equipo de Infamous Gaming. Esto sumado al control de pelea que Magnus (Scofield) y Disruptor (Stinger) le otorgaban terminaron por destrozar a la organización peruana que en menos de 30 minutos tuvo que tirar GG.

El día de mañana Beastcoast se enfrentará a Team Unknow y a Luccini- Dilecom con el objetivo de asegurar su pase a la fase final de esta etapa clasificatoria.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)