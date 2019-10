[RUMOR] OG estaría planeando armar un equipo de Counter Strike

OG, el único equipo que ha conseguido campeonar dos veces consecutivas en el Mundial de Dota 2, estaría planeando armar un equipo de Counter Strike con el objetivo de ampliar su éxito a otras esports más allá del Dota 2.

Este rumor se ha generado gracias a que el medio especializado francés, 1pv, compartió una noticia diciendo que la organización europea OG se habría contactado con diferentes jugadores con el objetivo de en un futuro cercano construir su propio equipo de Counter Strike.

Entre los jugadores con los que se habrían contactado se encuentran algunas figuras de equipos como ENCE y Team Vitality, equipos franceses muy exitosos a nivel mundial.

Según el informe, los jugadores con los que se contactó fueron:

Nathan "NBK" Schmitt

Aleksi "Aleksib" Virolainen

Elias "Jamppi" Olkkonen

Valdemar "valde" Bjørn Vangså

Issa "ISSAA" Murad

¿Por qué OG tomaría esta decisión?

OG es el mejor equipo de Dota 2 de la historia actual y pruebas no faltan. No solo es el único equipo que ha conseguido ganar dos torneos de The International, si no que lo hizo de manera consecutiva y con los mismo jugadores en ambos años. Además, como organización, consiguieron ganar 4 Majors de Valve de manera consecutiva.

Después de estos resultados sorprendentes muchos jugadores de OG han declarado que les gustaría tomarse un descanso y hasta ya han evaluado retirarse o dedicarse a otros juegos. Esto no quiere decir que van a jugar Counter Strike de manera competitiva de manera inmediata. Aunque teniendo en cuenta que los 5 jugadores de OG lideran la tabla de los deportistas de esports más pagados, no sería raro que busquen invertir su dinero en otros esports.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)