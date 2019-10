CSGO | ¡Franceses pueden ver qué objeto obtendrán de las cajas!

En el último día de setiembre Valve añadió una nueva función para los jugadores de Francia en respuesta a las regulaciones que buscan imponer ante las conocidas 'loot boxes'.

La extraña implementación de este 'escáner' de Rayos X, enfurece a los jugadores franceses pues no cambia realmente nada la situación que se buscaba evitar.

Estos fueron los cambios para Francia

- Se introduce el escáner de Rayos X para usuarios en francia:

El escáner le permite a los usuarios revelar el objeto que está contenido en las cajas.

El escáner de cada jugador viene precargado con un objeto único exclusivo, la P250 | X-Ray.

En Francia, cada contenedor deberá ser pasado primero por el escáner de rayos x para revelar el item que contiene antes de comprar la llave. El escáner consume el contenedor - la caja - y revela el objeto en su interior. Para usar el escáner nuevamente, el objeto revelado debe ser reclamado - comprando la llave -; no es posible escanear otra caja sin reclamar el objeto que ha sido revelado anteriormente.

En Francia ya no está disponible la compra de contenedores desde el Mercado de la Comunidad de Steam, pero sí pueden ser vendidos.

Este cambio en cómo se abren las cajas en Francia es una respuesta de Valve a las regulaciones que el gobierno de dicho país busca imponer para su lucha contra las apuestas.

Este escáner sería una forma de Valve para llegar una zona gris, puesto que al conocer el contenido de la caja y tener que pagar para reclamarlo, podría considerarse como una venta directa y no una apuesta.

Obviamente no hay hilo sin puntada, pues te fuerzan a comprar el objeto que ya viste antes de tener otro intento. Además, están forzando a comprar la P250 | X-Ray antes de usar el escáner por primera vez en una caja de tu elección.

El influencer, streamer Frances y fundador de la Europe Community League (ECL), conocido como "HOUNGOUNGAGNE", compartió el pequeño video usando esta nueva función para abrir cajas.

"Francia ha estado abriéndose camino en su lucha contra las lootboxes. Pero esto definitivamente no es una manera de prevenirlo. Es, a lo mejor, una zona gris puesto que ya no hay una animación de giro. Tu 'ves el objeto' antes de comprar. ¿Por lo tanto ya no es una apuesta? LOL." continuó el francés en el hilo de Twitter.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

¡ No te olvides las últimas partidas del torneo de Clash Royale ESGO por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!

(Redacción: Aaron "OmuBunta" Villalobos)