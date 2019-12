League of Legends | Fallece Remilia, la primera jugadora mujer en competir en la LCS

Una triste e impactante noticia azotó a la comunidad Latinoamericana de League of Legends esta tarde.

Maria “Remilia” Creveling, jugadora profesional de League of Legends, quien empezó su carrera profesional en el equipo de Renegades, falleció la tarde de este 28 de diciembre por motivos todavía desconocidos.

La noticia del fallecimiento de esta jugadora de League of Legends, se realizó a través de la cuenta de Twitter del periodista Richard Lewis quien lamentó el fallecimiento de la jugadora de League of Legends que además era su mejor amiga.

It is with great sadness that I inform you that my best friend Maria Creveling passed away peacefully in her sleep yesterday. Her absence will leave a void that can never be filled.

She would not have wanted any lengthy statements or grand eulogies. Despite having fans all over the world she was never one who craved the spotlight. My only request is that anyone wanting to pay tribute reach out to ensure that it is done in a manner that respects her wishes.