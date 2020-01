Dota 2 | OG y Team Nigma ya vieron el True Sight de manera exclusiva

Estamos a solo unas horas de que se realice el estreno oficial mundial del documental sobre la final del mundial de Dota 2, también conocido como True Sight. El cual es realizado por Valve y estrenado a nivel mundial a través de sus diversas plataformas.

En este documental podremos ver escenas exclusivas que sucedieron durante la final de The International 2019 entre Team Liquid, ahora conocido como Team Nigma, y OG, equipo que se llevó la victoria y consiguió el bicampeonato.

A través de la cuenta de Twitter de The International, hemos podido ser testigos de diferentes momentos que han sucedido entre los jugadores de ambos equipos.

Lo primero que supimos de ambos equipos es que apenas llegaron a Alemania compartieron un almuerzo de confraternidad. Los jugadores de ambos equipos, junto a la gente de Valve y a algunos casters de Dota 2 se juntaron en una cena organizada por el mismo Valve.

Big dinner for @OGesports and @teamnigma to celebrate together ahead of Tuesday’s premiere of True Sight! Live from Berlin on January 28th at 7:00 p.m. CET (10 a.m. PST) on SteamTV and Twitch. #TrueSight #TI9 #Dota2 pic.twitter.com/9AO6Pez7LI

Además, hace unas horas se subió un tweet donde pudimos ver como los chicos de OG estaban firmando los posters oficiales del documental que le serán entregados a todos los asistentes al evento.

Kaci here, torturing these poor #TI9 champs by shoving a camera in their face... and forcing Slacks to help. (Note: Do not ask me why we forced them to work in the dark.) Premiere of True Sight is just a few hours away! (Link to watch in pinned tweet.)#TrueSight #TI9 #dota2 pic.twitter.com/aDcdcMU6P2