Harley Quinn llegaría este jueves a Fortnite con skin y evento temático

Fortnite y DC habrían decidido unir fuerzas con motivo del estreno de la nueva película del DCU, Birds of Prey y han decidido crear una serie de elementos relacionados con la película para el famoso Battle Royale de Epic Games.

A través de su página de Twitter, la página ShinnaBR, ha compartido un tweet en donde indica que este jueves, día que se estrena Birds of Prey, llegaría a Fortnite una nueva squin basada en el personaje de Margot Robbie, Harley Quinn.

A source that has provided me with correct information about Fortnite in the past has told me information about the upcoming Harley Quinn outfit: - Release: February 6 at 7pm ET - There will be Challenges that unlock another style - Two Pickaxes will be sold in the Item Shop

Según el Tweet, la fecha de lanzamiento está programada para el 6 de febrero a las 7:00 pm (Hora Peruana).

Además, indica que va a haber un desafío especial para desbloquear el segundo estilo del personaje de Birds of Prey en Fortnite. Finalmente, se agregarán dos picos especiales que podrás comprarlos en la tienda del juego.

En otro tweet, ShiinaBR comenta que la información no es 100% confirmada y que podría equivocarse. Aunque, el mismo comenta que anteriormente su fuente le ha brindado otro tipo de información y nunca le ha fallado.

Of course, this should be taken with a grain of salt.



I can not fully prove the accuracy of this information myself, but this same source has only provided me with 100% correct information in the past, so I'll fully trust them with the information they gave me for this outfit.