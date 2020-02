PlayStation 4: Final Fantasy VII Remake sorprende con nueva imagen de sus personajes

Square Enix ha sorprendido al mostrar una nueva imagen promocional de Final Fantasy VII Remake, videojuego que se lanzará el próximo 10 de abril en la plataforma de PlayStation 4. El último tráiler, que revela el aspecto que tendrá Red XIII, además de nuevas escenas de historia que prácticamente repasa todo el episodio, ya podremos observar a todo el grupo protagonista que incluso cubre hasta la huida de Midgar.

"Combinando gráficos increíbles, diseño de mundo impactante, una gloriosa banda sonora, combate basado en la acción estratégica y un cautivador grupo de personajes, Final Fantasy VII Remake está casi ante nosotros", es el mensaje que dejaron a través de Twitter.

Combining incredible visuals, stunning world-design, a glorious musical score, seamless strategic action-based combat and a captivating cast of characters – #FinalFantasy VII Remake is almost upon us.



We hope you're ready for it. #FF7R



Learn more: https://t.co/Y2vaeH2F36 pic.twitter.com/3oGdXOm2jh