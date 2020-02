Los eventos de Esports más esperados del 2020

No podemos negar que los eventos Esports siguen ganando popularidad año tras año, fans alrededor del mundo se reunen para vivir intensamente lo que es pertenecer a esta comunidad. El 2020 recien inicia, y nos espera un año cargado de eventos que ya estamos esperando. A continuación nombraremos a los más esperados.

Fortnite World Cup

Epic Games, la desarrolladora del popular Battle Royale, realizó en el 2019 su primer mundial de Fortnite, reuniendo a mas de 40 millones de participantes. Luego de una larga fase eliminatoria, los mejores jugadores del mundo se reunieron en New York para disputar la final, donde el jugador Bugha fue el campeón en el modo Individual.

El Mundial de Fortnite 2019 logró reunir a más de 19 mil fans en el Estadio Arthur Ash, con un pico de 2.3 millones de espectadores entre sus plataformas de Youtube y Twitch. El momento favorito de los fans fue cuando Bugha gana la final de solos y un premio de 3 millones de dólares. Aún no se anuncia la fecha exacta para el mundial de este año.

The International (Dota 2)

The International (TI) es el evento principal de Dota 2, el cual se realiza una vez al año por su desarrolladora Valve. Empezó en el 2011 como un evento promocional, pero hoy es uno de los más importantes en los Esports. Año tras año rompe records de recaudación, siendo la misma comunidad quien lo logra. Recordemos que en el 2019 reunieron mas de 34 millones de dólares para los premios.

Luego de nueve años, por primera vez The International regresa a Europa, y será el estadio Ericsson Globe de Estocolmo, en Suecia la casa anfitriona de este evento a realizarse entre el 18 y 23 de agosto.

The Worlds (League of Legends)

Es su desarrolladora Riot Games la encargada de traernos anualmente el Campeonato Mundial (The Worlds) de League of Legends (LoL), evento con el que cierran su temporada de comepetencias. Los premios no son los más altos, pero este videojuego reporta más de 80 millones de jugadores activos mes a mes, sin duda un número impresionante.

The Worlds 2019 fue reconocida por los Game Awards como el Mejor Evento Esport en el 2019. Aún no se ha anunciado la fecha del mundial para este 2020, pero normalmente toma lugar entre los meses de octubre y noviembre. Lo que se sabe es que este año se llevará a cabo en Shanghai-China.

Major Championship (Counter-Strike: Global Offensive)

También conocido simplemente como Majors, es el evento más importante para Counter-Strike:Global Offensive (CS:GO). La desarrolladora Valve Corp es la encargada de traernos este evento que cuenta con un prizepool de 1 millón de dólares.

Overwatch World Cup

Cerramos esta lista con el Mundial de Overwatch (OWC por sus siglas en ingles). Gracias a la gente de Blizzard, este evento anual se realiza en la BlizzCon. Competidores de las ligas oficiales de Overwatch se reunen en la BlizzCon para representar a su país y conocer quien será el campeón mundial.

La OWC es un evento con mucho apoyo de la comunidad de cada pais pues da oportunidad a que se muestren los jugadores y streamers que desean ver en vivo. Además, la OWC es un evento donde la comunidad de cada pais vota y elige a sus representantes en las diversas posiciones del equipo como Manager o Head Coach.

Aun no hay fecha exacta para la BlizzCon o OWC de este año, pero los rumores señalan que para el mes de noviembre podriamos vivir este evento.

