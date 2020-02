Dota 2 | Team Secret espera a su rival en la gran final de WePlay ToW: Mad Moon

WePlay! está muy cerca de llegar a su final, la escuadra de Dota 2 de Team Secret sigue mostrándose su gran nivel tras vencer a Virtus.pro y avanzar con 2-0 a la final. Este torneo entrega $130,000 al campeón y tiene un pozo de $300,000, se está celebrando en Kiev, Ucrania.

Entre otros participantes destacados estuvieron la escuadra peruana de Infamous Gaming que clasificó mediante el torneo del 2019 de la región América. También participó el equipo de Dendi, B8, y el conjunto de Ninjas in Pyjamas donde se encuentra el brasileño Lelis.

