FIFA 20: El increíble 'Equipo de la Semana' con Lewandowski, Aubameyang y Sergio Peña

Como cada miércoles, FIFA 20 presenta a sus usuarios el Equipo de la Semana disponible en su modo de juego Ultimate Team. En esta ocasión nos trajo jugadores con estadísticas impresionantes como Robert Lewandowski o el gabonés Aubameyang, pero la sorpresa para los jugadores peruanos, es que también está incluido Sergio Peña, tras su buen fin de semana en el Emmen.

Con una gran actuación en la Bundesliga, Robert Lewandowski se ganó unas estadísticas impactantes, lo que hará que miles de jugadores deseen adquirirlo. Con sus 83 de velocidad, 90 de regate, 94 de tiro, 45 de defensa, 80 de pase y 87 de físico, el polaco se ha convertido en la nueva obsesión de la comunidad de FIFA 20.

Además, también tenemos a Aubameyang, el delantero del Arsenal posee una velocidad increíble y, es muy probable, que los jugadores apunten más a él que al delantero del Bayern Múnich. Sus 95 de velocidad, 83 de regate, 87 de tiro, 76 de pase, 38 de defensa y 70 de físico, lo convierten en una auténtica máquina de velocidad y ataque.

Recordemos que también contamos con Sergio Peña, el peruano que ingresó tras sus tres asistencias y un gol en la fecha pasada de la Eredivisie, posee buenas estadísticas y ha alegrado a los jugadores peruanos de FIFA 20. Posee 78 de valoración general y sus estadísticas son, 78 de velocidad, 79 de regate, 76 de tiro, 63 de defensa, 79 de pase y 69 de físico. Cabe resaltar que, Sergio Peña se ha convertido en el primer peruano en sacar una carta IF (In Form o En Forma) en el FIFA 20.

La lista completa de titulares con su valoración total es: Lewandowski (93), Aubameyang (89), Bruno Fernandes (88), Kolarov (87), Koke (86), Fernando (84), Aitor (84), Nacho Monreal (84), Córdoba (84), Pallois (84) y Zagadou (82). El peruano y sus 78 de valoración, se encuentra en las reservas del equipo.

Cabe recordar que con las cartas ‘Shapeshifters’ que han salido al mercado del juego, los precios de varios jugadores van a ir bajando, por lo que es una buena oportunidad para hacerse con una de estas cartas.

