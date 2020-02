Counter Strike | Final presencial de IEM Katowice se jugará sin público

En estos momentos se está llevando a cabo uno de los torneos de Counter Strike más importantes de la temporada. Se trata de la IEM Katowice 2020 que se está llevando a cabo en Polonia.

Como todo torneo, este tenía planeado que la etapa de Playoffs sea presencial. Esto con motivo de generar más emoción en el público y en las partidas. Lamentablemente, el torneo parece que no concretará su objetivo

El estado de Silesia, ciudad donde se está llevando a cabo este torneo, ha confirmado que la etapa de Playoffs de este torneo, se jugará sin público como medida de prevención en contra del coronavirus.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, informaron sobre esta decisión.

Due to the dynamic changes in the global health situation, the Gouverneur of Silesian Jarosław Wieczorek issued a decision to remove their approval regarding ESL hosting a mass event in Katowice, Poland. #IEM https://t.co/hak1sn98o7