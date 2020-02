Counter Strike | Equipo 9z sanciona a streamers que realizaron comentarios machistas contra jugadora

Después de los polémicos comentarios que los jugadores de Counter Strike, del equipo argentino de 9z, Guillermo “Guishorro” Areco y Germán “Hellpa” Morath realizaron durante un stream en contra de la jugadora del equipo femenino Churra y de que la comunidad los acusara de misóginos. La organización se manifestó y tomo cartas en el asunto.

A través de un comunicado compartido en la cuenta oficial de Twitter del equipo, la organización manifestó que, después de investigar todos los videos y pruebas existentes, decidieron separar a los dos jugadores de la organización de forma indefinida.

Además, añadieron que Julieta “Khizha” Grillia, quien fue parte de la polémica conversación por unos minutos, recibirá una sanción económica como castigo.

Rápidamente, la comunidad de CSGO fanática del equipo celebró las acciones tomadas por la organización e indicó que tomaron la decisión correcta.

A pesar de esto, un sector de la comunidad no está de acuerdo con la expulsión de los jugadores. Mientras que otros expresan que Guishorro y Khizha no debían de recibir algún tipo de sanción pues consideran que estos no realizaron ningún tipo de comentario ofensivo en contra de la jugadora.

En mi opinión se equivocaron con @guishorro y @khizha_ , no tienen porque hacerse cargo de las palabras de los demás — Nahuel Pestrin ²² (@nahuel_pestrin) February 25, 2020

che vi los clip y solo vi que hablan que churra esta buena , pero después no dijieron nada , en un grupo de amigo es normal tampoco se vayan al otro extremo , — el_guawetirrin (@ElGuawee) February 24, 2020

Por su parte, Churra desde ayer no se ha manifestado en sus redes sociales y no ha realizado comentarios sobre las acciones tomadas por la organización.

Como me gustaría poder abrazar a mi hermano en este momento — 9z Churra (@Churrabsbg) February 24, 2020

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!