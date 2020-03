Dota 2 | Chris Luck: "Comencé en las cabinas, empezando desde abajo y ahora estoy acá" [ENTREVISTA]

Chris Luck pudo brindarnos una entrevista en la que habló sobre sus inicios de Dota 2, la situación con el Dota Pro Circuit y más detalles. Para ello, Líbero Esports pudo visitar la gaming house del equipo.

Entrevista a Chris Luck, midlaner de Beastcoast

¿Cómo le explicarías a alguien qué es Dota 2?

Es un juego y mi trabajo a la vez. Trataría de divertirme y estar lo más tranquilo que puedes jugando.

¿Cómo iniciaste en Dota 2?

Inicié como cualquier joven en este mundo, me dio curiosidad y tuve mucho interés al ver a las otras personas jugando. Comencé en las cabinas, empezando desde abajo y ahora estoy acá.

¿Por qué te gusta Dota 2?

No sabría decirte porque me gusta, diría que ya estoy acostumbrado por tanto tiempo jugándolo. Una de las cosas porque me gusta es porque lo juego todos los días.



Foto: StarLadder Minor S2

¿Qué has aprendido luego estar en varios torneos internacionales?

La experiencia de viajar me permitió conocer nuevas personas, hablar otro idioma, aprender de otros jugadores cosas nuevas, que te hablen en el pasillo cuando caminas y te digan ‘hola que tal, que bueno eres’. Estas cosas no voy a olvidar porque son únicas.

¿Qué opinas sobre los nuevos cambios del próximo DPC?

Están haciéndolo como League of Legends, pero no puedo decirte cómo será la cabida ya que hay jugadores acostumbrados al formato actual. Más lo están haciendo para darle oportunidades a nuevos talentos, creo que está bien.

¿Crees que puedan clasificar por Dota Pro Circuit al mundial de Dota 2?

El año pasado el último equipo clasificó por 1000 puntos DPC, y yo creo que si se puede. Tenemos 820 puntos y aún faltan tres Majors. Si vamos a las tres Majors y quedamos en un puesto considerable, creo que si podemos ir de frente al TI y así tener dos cupos para Sudamérica.

¿Por qué tuvieron tantas dificultades en estas regionales?

Tuvimos dificultades como cualquier equipo, mira a Nigma, a TNC, a los equipos de afuera. No son mejores que nosotros se podría decir y ellos han perdido no han clasificado. ¿Y por qué nosotros no podemos perder? Porque estuvimos en un puesto considerable, estuvimos ganando o supuestamente somos el mejor de la región, no siempre deberíamos estar arriba. Siempre los mejores equipos tienen sus altibajos para poder mejorar aún más.

Si tuvieras que cambiar algo de Dota 2 ¿Qué sería?

Todos se acostumbran rápido al parche, no te podría decir si alguien quiere algo del meta anterior. Porque si vuelve eso, de repente no le gusta a muchos. Yo lo juego normal, lo que hay se juega. No me quejo.

¿Cuáles son los equipos que consideras más fuertes del próximo Major en Los Angeles?

Equipo fuerte Team Secret, de repente OG. En realidad, todos son buenos, las veces que hemos ido a las Majors nos hemos dado cuenta que podemos jugar a la par de cualquier equipo, solamente que a veces los errores que cometemos nos llevan a perder.



Foto: ESL

¿Crees que llegarán algunas nuevas promesas en el Dota 2 sudamericano?

Mientras va pasando el tiempo, van saliendo más personas que les atrae el juego. Incluso ahora que ven dinero, las familias ahora se dedican a apoyarlos y le dicen ‘si tú quieres ser esto, hazlo’. Las familias apoyan porque ahora hay un sustento, el dinero. Si las personas son buenas, bienvenido sean para este nuevo rubro que es el Dota 2.

¿Tienen alguna rivalidad con el equipo brasileño Pain Gaming?

No mucho creo. Conozco a dunha, hemos ido a nuestra primera Minor, a Mandy también lo conocemos. La única rivalidad que tenemos fue el juego que le despauseamos supuestamente, esto es la única vez que ha pasado y que podría decirse rivalidad.

¿Qué recomendarías para ganar tus partidas en Ranked?

Que jueguen sus mejores héroes, y ahora como estoy haciendo que es jugar todos los roles porque quiero divertirme más y quiero subir mi ranked también. Sería recomendable que algunas personas si quieren aprender más del Dota 2 no solamente jueguen un rol, porque jugar otros roles los ayuda y les da otra visión del juego.

En unos días subiremos la entrevista a Chris Luck en video en nuestros canales de YouTube y Facebook.

