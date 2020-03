Wisper sobre Dota 2 : "lo explicaría como ajedrez más o menos, un juego de bastante estrategia"

Adrián "Wisper" Céspedes Dobles es un jugador boliviano de Dota 2 con 18 años de edad. En una entrevista que pudo brindarnos nos habló sobre sus inicios en este MOBA, la situación del equipo en el Dota Pro Circuit, las últimas regionales de Sudamérica y más respuestas interesantes.

¿Cómo le explicarías a alguien qué es Dota 2?

Yo lo explicaría como ajedrez más o menos, un juego de bastante estrategia, toma de objetivos, tienes que pensar mucho en la variedad ya que tienes que sacar objetos que pueden favorecer tu juego. Es muy complicado, pero también es muy divertido mejorar con cada partida.

¿Cómo iniciaste en Dota 2?

Empecé jugando Dota 1 por mi primo, él jugó profesionalmente y viajó a la WESG hace mucho tiempo. Yo estaba en mi casa y una vez me dijo ‘vamos a jugar un LAN’ y dije OK. Voy y me empezó a llamar la atención, el juego era muy divertido y comencé con Axe y 3 Vanguards. De allí me pasé al Dota 2 porque estaba de moda y mis amigos también se trasladaron.

¿Por qué te gusta Dota 2?

Me gusta ganar, sientes una satisfacción al ganar. No importa cómo ganemos, ganar te hace sentir bien creo.



Foto: Libero Esports

¿Qué has aprendido luego estar en varios torneos internacionales?

Todos hemos mejorado un poco y hemos aprendido de cada torneo bastantes cosas. Tal vez no lo suficiente, pudimos aprender más si es que nos esforzábamos, pero no pasó y las cosas están hechas. Cada uno va a querer seguir mejorando igual, mientras sigamos jugando vamos a aprender más cosas de cada torneo.

¿Qué opinas sobre los nuevos cambios del próximo DPC?

No me gusta mucho, porque cortan las alas a nuevos jugadores que podían progresar en las Minors. Pero al final es decisión de ellos también, nos les va a importar mucho nuestro comentario tampoco.

¿Crees que puedan clasificar por Dota Pro Circuit al mundial de Dota 2?

Creo que si es una posibilidad ahora que podamos clasificar por puntos al The International (evento más importante de Dota 2). Depende mucho de esta Major y de la próxima en Moscú. Con un TOP 5 ya llegaríamos, espero que podamos llegar.

¿Por qué tuvieron tantas dificultades en estas regionales?

Hubo muchos problemas, cosas de equipo que siempre en todos los conjuntos sucede donde hay problemas y discusiones. Pero, creo que ya pudimos sobrellevarlo bien, estamos mucho mejor ahora y espero que los resultados se vean en la Major.

Si tuvieras que cambiar algo de Dota 2 ¿Qué sería?

Quisiera eliminar a las ratas. Hablando en serio, me gustaría eliminar el ítem neutral (Pupil's Gift) que da +13 de stats a los atributos, menos el primario. Muy roto que otorgue tanto.

¿Cuáles son los equipos que consideras más fuertes del próximo Major en Los Angeles?

Los equipos que nos costaría ganarles serían Secret y OG, no los veo tan fuertes como antes. Pero, creo que son uno de los equipos más fuertes junto a Secret.



Foto: Beastcoast Twitter

¿Crees que llegarán algunas nuevas promesas en el Dota 2 sudamericano?

Eso espero, hay muchos jóvenes aquí en Perú, Brasil, Bolivia, Argentina y demás que son bastante buenos. Solamente que no logran salir porque no tienen muchas oportunidades. Nadie les da fe por decirlo así, espero que sigan jugando y lleguen a un buen ranked, o se hagan notar en un torneo para que empiecen a atraerlos para que se formen.

¿Tienen alguna rivalidad con el equipo brasileño Pain Gaming?

Yo no, creo que Chris si por lo que le despausaron el juego hace 2 años en G-Pride. Creo que él si con Mandy, a mí me da igual.

¿Qué recomendarías para ganar tus partidas en Ranked?

No enojarse y solamente jugar como ‘Scofield’, él solamente juega y no se estresa mucho. Y si se estresa, él usa ese estrés y empieza a guiar a su equipo para intentar ganar. Está #2 de América, es un buen ejemplo creo.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!