FIFA 20: Coutinho y Carvajal causan furor en el nuevo 'Equipo de la Semana'

El nuevo ‘Equipo de la Semana’ de FIFA 20 ha llegado. Mientras todos continúan anonadados por el nuevo modo de juego que incluye la Copa Libertadores, el Ultimate Team, sigue su rumbo y ha vuelto, como cada miércoles, a sacar una nueva edición de los mejores jugadores de la última fecha en las ligas del mundo.

En esta nueva edición del ‘Team of The Week’ o TOTW (por sus siglas en inglés), nos encontramos con un once titular que, si bien no es tan potente en el ataque, se ve totalmente compensado por el centro del campo y la defensa.

Los jugadores que aparecen y su calificación global son: Zapata (86), Benedetto (84), Stengs (84), Coutinho (89), Alonso (86), Saúl (87), Orellana (84), Manolas (86), Carvajal (87), Bensebaini (84) y Guaita (82).

4⃣ 🇪🇸 players feature in the #TOTW starting XI! 💪🔥



Available in packs at 6PM ⏰UK #FUT20 pic.twitter.com/Pv2GNNbRtK — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 4, 2020

Como observamos, la delantera con el colombiano Zapata y el ex Boca Juniors Benedetto, no se ve muy potente como en ediciones anteriores del ‘Equipo de la Semana’. Sin embargo, el mediocampo con Coutinho y Saúl, y la defensa con Alonso, Manolas y Carvajal, compensan totalmente lo demás.

Copa Libertadores

Recordemos que la inclusión de la Copa Libertadores, no solo abarcará el modo off-line, sino que también irá trayendo contenido para Ultimate Team. Por lo que quizá en algún momento podríamos ver a jugadores del medio local, ya sean de Alianza Lima o Binacional.