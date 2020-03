Dota 2: horario de todas las partidas, y rivales, de Thunder Predator en The Summit 12

El día de mañana comenzará un nuevo torneo de Dota 2 que, si bien no tiene relación con el Dota Pro Circuit, nos traerá una gran cantidad de partidas interesantes teniendo en cuenta la calidad de equipos que han sido invitados a este torneo.

Estamos hablando de The Summit 12, torneo organizado por Beyond The Summit y que reunirá a 6 grandes equipos del Dota Pro Circuit. Incluso, 3 de ellos, participarán en la próxima Major que se jugará en Los Ángeles.

¿A qué hora juega Thunder Predator en The Summit 12?

Thunder Predator, equipo peruano de Dota 2, fue invitado por la organización para participar en este torneo. Debido a que será un torneo corto, el día de mañana Thunder Predator tendrá una gran cantidad de partidas.

A continuación, te dejamos el horario de todas las partidas de Thunder Predator.

Día 1 – 10/03/20

Fnatic vs Liquid - 11:00 am

Fnatic vs Cloud 9 - 13:30 pm

Evil Geniuses vs OG. Seed - 13:30 pm

Liquid vs Cloud 9 - 16:00 pm

OG. Seed vs Thunder Predator – 16:00 pm

Evil Geniuses vs Thunder Predator – 18:30 pm

Team Liquid vs OG. Seed - 18:30 pm

Cloud 9 vs Thunder Predator – 21:00 pm

Día 2 – 11/03/20

Liquid vs Evil Geniuses - 11:00 am

Fnatic vs OG.Seed - 11:00 am

Cloud 9 vs Evil Geniuses - 13:30 pm

Fnatic vs Thunder Predator – 13:30 pm

Cloud 9 vs OG. Seed - 16:00 pm

Team Liquid vs Thunder Predator – 16:00 pm

Fnatic vs Evil Geniuses - 18:30 pm

Formato del torneo

El torneo tendrá una duración de 4 días. Será entre los días 10 de marzo y 13 del mismo mes.

El torneo empezará con una fase de grupos. Los 6 equipos se ubicarán en un mismo grupo y se enfrentarán todos contra todos en partidas al Mejor de 2. Cada partida ganada, equivale a un punto. Es decir que, si ganas una serie, conseguirás 2 puntos, si empatas 1 y si pierdes 0.

De esta forma, se conocerán a los 4 equipos que irán a los Playoffs. Los dos últimos serán eliminados del torneo.

La etapa de Playoffs será de doble eliminación. Aún no se sabe el monto del prize pool que se llevará cada equipo. Lo que sí se sabe es que el prize pool del torneo, es de 150 mil dólares y todos los equipos recibirán un porcentaje.

Donde ver el torneo

Como ya nos tienen acostumbrados, BTS ha preparado una superproducción desde su base en Estados Unidos.

Ellos realizarán la transmisión oficial del torneo a través de su canal de Twitch. Esta traerá contenido exclusivo como detrás de cámaras, entrevistas con los jugadores entre otras cosas.

Ver vídeo en directo de BeyondTheSummit en www.twitch.tv

