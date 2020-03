Dota 2: Thunder Predator es el primer equipo peruano en ser auspiciado por marca de autos

El nivel alto mostrado por el conjunto de Thunder Predator en Dota 2 durante los últimos meses le ha permitido estar en los ojos de varias marcas importantes. Por ello, la conocida marca de autos, Kia Motors, se ha transformado en el primer sponsor de un equipo de esports en el Perú.

Además, se vuelven la primera marca de autos en patrocinar una escuadra de deportes electrónicos en el país. Kia Motors hace una gran apuesta ingresando al mercado de los esports, pero no tan arriesgada ya que muchos de sus competidores también están patrocinando otras organizaciones e inclusive eventos.

El anuncio de Thunder Predator del sponsor de Kia Motors

La organización del trueno publicó esta importante noticia en su Facebook:

"Kia, apoya el deporte en todas sus formas. Por eso, a partir de hoy, también está con nosotros. #KIA Sponsor oficial de Thunder Predator #TuSupportEnElCamino".

El equipo de Thunder Predator actualmente está en Los Angeles, Estados Unidos, porque participará de un torneo presencial corto llamado "The Summit 12" donde se enfrentará a otros 5 equipos por un pozo de $130,000 y les ayudará como prueba para el evento más importante.

Asimismo, una vez finalizado The Summit 12, estarán participando en el tercer Major del Dota Pro Circuit 2019-20 que es ESL One Los Angeles 2020. En esta presencial, que dura desde el 15 al 22 de marzo, podrán conseguir más puntos para clasificar directamente a The International 2020.

Este anuncio entre Thunder Predator y Kia Motors puede dar cabida para que otras marcas importantes de autos puedan sumarse y otras marcas no endémicas al rubro también se animen. ¿Qué opinas sobre la entrada de Kia Motors a los esports peruanos?

