Coronavirus: OG confirma participación en WeSave! Evento de caridad

El dos veces campeón de The International al menos jugarán en línea. OG ha confirmado su asistencia a WeSave! un torneo de caridad en línea sin fines de lucro de Dota 2 que está siendo organizado por la gente de WePlay!

La nueva lista repleta de estrellas debió originalmente hacer su debut en Dota Pro Circuit y LAN en el ESL One Los Angeles Major que se encuentra ahora pospuesto por los estragos que viene causando el brote del coronavirus.

Hasta ahora, OG ha masacrado a todos los que se han interpuesto en su camino. El equipo solo perdió un juego contra Team Liquid durante los clasificatorios europeos para el Major de L.A. Ahora OG se encontrará nuevamente con Liquid en Charity Play! , junto con los pesos pesados de Europa como Team Secret y Nigma.

La organización de eventos WePlay! también ha anunciado a otros tres equipos invitados más, los equipos de esports CR4ZY, Natus Vincere y Furia Esports.

El torneo se llevará a cabo del 20 al 26 de marzo. Este mismo tiene un prizepool de $ 120,000. La competencia estará dividida en seis regiones diferentes, 24 equipos de todo el mundo que competirán entre sí.

