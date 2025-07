Mike Máquina del Mal se peleó en vivo con el tiktoker PR durante programa de streaming

En un intento de conversar de temas deportivos, terminó en una pelea inesperada que fue emitida en vivo. Al darse cuenta, los conductores tuvieron que separar a Mike Máquina del Mar y PR, quienes dejaron en claro que no se llevan nada bien.

Paolo Fajer, o mejor conocido como PR, es un creador de contenido que se hizo popular en TikTok y cuenta con millones de seguidores en las redes sociales. Su nombre viene relacionado al mundo de las relaciones públicas y se caracteriza por tener polémicas opiniones.

Por otro lado, Mike Máquina del Mal se hizo popular por expresar su odio a Messi y también por haber perdido su enfrentamiento en 'Párense de mano 2' frente a Momo. Desde su primera aparición en las redes sociales ha demostrado su pasión por el fútbol y la música, lo que lo llevó a generar una gran comunidad, además de tener una personalidad picante.

Pelea entre Mike Máquina del Mal y PR en vivo

Todo ocurrió en el programa Rompiendo Redes que se encontraba haciendo su programa de manera habitual, pero de pronto un comentario de PR hizo enfurecer a Mike Máquina del Mal. Incluso los mismos usuarios criticaron la decisión de invitar a PR, ya que su contenido no está enfocado netamente en el fútbol.

En las imágenes se observa que la discusión empieza con PR acusando a Mike Máquina del Mar de tratar mal a las mujeres y de ser irrespetuoso. De un momento a otro ambos se levantan de la silla y se lanzan un vaso de agua.

Gerardo Lugo, uno de los encargados del programa de streaming se pronunció horas después para pedir disculpas al público por las lamentables imágenes emitidas en vivo. "En el programa, donde bueno, ya saben que hablamos de fútbol y entramos en polémica. Tuvimos un invitado, Paolo, PR como se llama en TikTok, y tuvo un enfrentamiento con Mike Máquina del Mal y se salió de control. La verdad que me apena porque no debería pasar en un programa y esperemos que no vuelva a suceder", explicó.