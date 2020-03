Overwatch: Blizzard confirma quien será el próximo héroe [VIDEO]

Blizzard ha creado un misterio sobre la identidad del próximo héroe de Overwatch. Ahora, ese misterio ha terminado. El último teaser de héroe muestra claramente que una cara familiar podría unirse a la lucha, un omnico llamado Echo.

El nuevo teaser es un manifiesto de carga para un "contenedor ovoide blanco" con "marcas azules". Se adjunta una imagen del contenedor al manifiesto y es una devolución de llamada a uno de los cortometrajes animados de Blizzard.

Con el último teaser confirmaron que Echo finalmente llegará a Overwatch. Blizzard anunció que el personaje sería la próxima incorporación a la lista. Recordemos que vimos por primera vez a Echo como parte del corto de la Reunión en 2018.

McCree la rescató de Deadlock Gang, dirigida por Ashe, y la envió hacia Overwatch. El personaje ocupa un lugar destacado en el material promocional de Overwatch 2 pero no habian pistas hasta hace poco.

Introducing Echo.



An evolutionary robot programmed with a rapidly adapting artificial intelligence, Echo represents the cutting edge of technology. pic.twitter.com/aStyP5F4Al