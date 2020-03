Dota 2: Thunder Predator elimina a Beastcoast a la velocidad del rayo en WeSave! Charity Play

El cuarto día del torneo organizado por WePlay! se llevó a cabo con el importante encuentro de Beastcoast contra Thunder Predator. Ambos conjuntos de Dota 2 se enfrentaron en la segunda semifinal de la región de Sudamérica al Mejor de 3, el ganador se vería contra No-Ping Esports en la final.

El equipo del trueno llegaba con muchas ganas tras ganar el torneo "No Major No Problem" el último fin de semana. Beastcoast llegaba con equipo incompleto, pues K1 no pudo participar y en su lugar entró Prada del equipo "Team Unknown" como posición 5.

Thunder Predator vs Beastcoast | WeSave! Charity Play BO3

Juego 1

Beastcoast (Dire): Ursa (Wisper), Timbersaw (Scofield), Chen (Prada), Dazzle (Stinger), Ember Spirit (Chris Luck)

Thunder Predator (Radiant): Treant Protector (Wu), Snapfire (Matthew), Tinker (Leostyle), Centaur Warruner (Frank), Slark (Mnz)

La partida empezó con un dominio brutal del lado de Thunder Predator, para minuto 15 la diferencia de Valor Neto llegó a los 15 000 de oro. La presión de Thunder fue tan apresurada que permitió entrar a la base en 19 minutos de juego.

La pelea se mantuvo en ese lado y acabó en 21 minutos. Un juego con muchos errores de Beastcoast que fueron aprovechados al máximo por Thunder Predator, que no dejó escapar la ventaja y le dio el golpe final muy rápido.

Juego 2

Beastcoast (Dire): Stinger (Wisper), Bloodseeker (Scofield), Spirit Breaker (Prada), Lich (Stinger), Bounty Hunter (Chris Luck)

Thunder Predator (Radiant): Disruptor (Wu), Void Spirit (Matthew), Dazzle (Leostyle), Slardar (Frank), Troll Warlord (Mnz)

Nuevamente, Thunder lograba dominar todo el inicio del juego. Esta vez, Beastcoast mostraba un poco más de pelea a comparación de la primera partida. Pero, Thunder igual pudo controlar las peleas con mucha presión constante en cada minuto.

Esto conllevó a otra entrada rápida a la base rival cerca del minuto 23. La pelea en la base de Beastcoast salió muy bien y pudieron vencer en tiempo récord por 2-0 al conjunto más fuerte de Sudamérica en la tabla del Dota Pro Circuit. Thunder Predator jugará la final de la región contra No-Ping Esports el 25 de marzo a las 04:00 p. m.

