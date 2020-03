League of Legends: conoce todos los enfrentamientos finales de la Liga de Europa

A pesar del pequeño parón que sufrió la Liga Europea de League of Legends. La fase de grupos de esta competencia acaba de llegar a su fin y ya conocemos a los 6 equipos que competirán para conseguir el único cupo a la Mid Season Invitational 2020.

Lo primero que debemos recordar, son los 4 equipos que no lograron clasificar a la ronda de Playoffs.

Estos equipos son: Team Vitality, SK Gaming, Schalke 04 y Excel Esports.

El formato de esta fase será a doble eliminación. Todos los enfrentamientos, incluidos la final, serán al Mejor de 5 encuentros. El equipo que salga campeón, se quedará con el cupo para la Mid Season Invitational 2020.

Desde los puestos 1 al 4, se ubicarán en la llave alta, que son semifinales. Mientras que los puestos 5 y 6, se enfrentarán en la primera ronda de la llave baja.

Es decir que Rogue y Misfits Gaming se enfrentarán el día 5 de abril a las 10:00 am para conocer al primer eliminado.

Por otro lado, tenemos los enfrentamientos de la llave alta. El primer enfrentamiento será entre G2 esports, que quedó primero en la tabla general y Mad Lions, que quedó cuarto. Este enfrentamiento será el día 3 de abril a las 11:00 am.

