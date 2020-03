VALORANT: conoce la fecha de la beta abierta y como conseguir acceso a esta

Después de mucho esperar, el momento ha llegado. A través de sus redes sociales, Riot Games anunció la fecha oficial en que la Beta Abierta de VALORANT, su nuevo juego FPS que competirá contra Counter Strike y Overwatch, estará disponible para todo el público.

La fecha elegida es el día 7 de abril a partir de las 2 pm CET y 6 am PST. Lamentablemente, esta Beta Abierta, solamente estará disponible para Norte América y Europa. Mientras que para las demás regiones tendremos que esperar un poco más.

Para poder tener acceso a esta Beta Abierta, tendremos que seguir una serie de pasos. Como cuando se activó la Beta Abierta para Legends of Runterra, el juego de cartas de Riot Games.

Para conseguir acceso tendrás que:

- Primero registrarte en Riot Games.

- Segundo, linkear tu cuenta de Twitch con la de Riot Games

- El tercer y más importante paso, será ver streams de la Beta Cerrada de VALORANT. Cuando llegues a un número de horas vistas, te llegará un código para que puedas jugar este juego.

Closed beta begins April 7 with EU and NA. More regions to come as we deploy server infrastructure. Learn how to get in line: https://t.co/Q13KQImW03 pic.twitter.com/hp2hT3EXyR